Con la 4T siguen los aparentes desvíos millonarios en Tecnológicos de Veracruz

Al igual que en los Gobiernos Estatales priistas y panistas, en la actual administración morenista el sistema de Educación Tecnológica de Veracruz aparentemente también ha servido de trampolín para el desvío de recursos.Tan sólo en los dos primeros años del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, en los 21 Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) se ha acumulado un probable daño patrimonial por 262 millones 418 mil 939 pesos.En el Ejercicio Fiscal 2019, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó graves irregularidades que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial de 174 millones 675 mil 492 pesos en los 21 Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) de la 4T, que en estos momentos se encuentran en fase de solventación.Mientras que en la revisión del Ejercicio Fiscal 2020, los 21 ITS volvieron a tener irregularidades que presumen la existencia de un daño patrimonial por 87 millones 743 mil 447 pesos.El ITS de Perote es el ente que tiene el mayor señalamiento de daño patrimonial, ya que en la Cuenta Pública 2019 fue observado con un presunto daño de 84 millones 290 mil 812.41 pesos y en el 2020, tiene observaciones por 8 millones 850 mil 677.92 pesos.Entre el común de las irregularidades en los Institutos Tecnológicos Superiores figuran contratos por servicios carentes de procesos licitatorios y carentes de suficiencia presupuestal; retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo; pago a proveedores sin que haya evidencia de los trabajos realizados; pagos extemporáneos de impuestos que generó recargos y actualizaciones y que podrían ocasionar pasivos contingentes.Registros contables cuyas erogaciones carecen de la documentación comprobatoria y justificativa; pago a proveedores sin justificación; y pagos extemporáneos de cuotas de seguridad social que generaron recargos, actualizaciones, multas y gastos de notificación;Así como retenciones de contribuciones; pagos por servicios de auditorías y asesorías jurídicas que no acreditan que los servicios se hayan realizado; y adquisiciones directas que no disponen de la totalidad de los documentos relativos, en su caso, a los procesos de planeación, adjudicación, ejecución y entrega de bienes y servicios que acrediten que se hayan ejecutado de conformidad a la normativa aplicable.En la Cuenta Pública 2019, el IST de Acayucan tiene un presunto daño patrimonial por 1 millón 47 mil 971.71 pesos; Álamo, de 791 mil 929.08 pesos; Alvarado, 11 millones 887 mil 838.77 pesos; Chicontepec, 344 mil 739.67 pesos; Coatzacoalcos, 27 millones 128 mil 651.97 pesos; Cosamaloapan, 7 millones 103 mil 887.05 pesos; Huatusco, 115 mil 931.29 pesos; Juan Rodríguez Clara, 527 mil 679.89pesos; Jesús Carranza, 2 millones 631 mil 363.82 pesos; y Las Choapas, 39 mil 83.61 pesos.En el mismo Ejercicio Fiscal, el ITS de Martínez de la Torre, fue observado con un presunto daño patrimonial de 234 mil 767.86 pesos; Misantla, por 10 millones 9 mil 916.10 pesos; Naranjos, 379 mil 96.16 pesos; Pánuco, 1 millón 175 mil 656.11 pesos; Poza Rica, 14 millones 765 mil 820.61 pesos; San Andrés Tuxtla, 585 mil 982.80 pesos; Tantoyuca, 194 mil 771.60 pesos; Tierra Blanca, 1 millón 572 mil 984.81 pesos; Xalapa, 9 millones 180 mil 965.02 pesos y Zongolica, 665 mil 816.77 pesos.En la Cuenta Pública 2020, el ITS de Acayucan fue observado con un daño patrimonial de 2 millones 105 mil 195.42 pesos; Álamo, por 276 mil 19.23 pesos; Alvarado, 1 millón 130 mil 859.70 pesos; Chicontepec, 770 mil 857.96 pesos; Coatzacoalcos, 10 millones 591 mil 472.91 pesos; Cosamaloapan, 14 millones 246 mil 119.16 pesos; Huatusco, 389 mil 424.75 pesos; Jesús Carranza, 1 millón 684 mil 654.71 pesos; Juan Rodríguez Clara, 1 millón 361 mil 928.58 pesos y Las Choapas, 4 millones 250 mil 536.33 pesos.El ITS de Martínez de la Torre presenta irregularidades de daño patrimonial por 433 mil 173.19 pesos; Misantla, 13 millones 558 mil 888.29 pesos; Naranjos, 1 millón 77 mil 421.82 pesos; Pánuco, 414 mil 654.46 pesos; Poza Rica, 2 millones 590 mil 306.25 pesos; San Andrés Tuxtla, 7 millones 809 mil 477.39 pesos; Tantoyuca, 491 mil 752.09 pesos; Tierra Blanca, 4 millones 443 mil 780.85 pesos; Xalapa, 8 millones 235 mil, 936.12 pesos y Zongolica, 3 millones 724 mil 92.84 pesos.