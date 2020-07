Con la colaboración de todos, se pueden reducir contagios en Coatzacoalcos: Transportistas

Para garantizar que no haya contagios de Coronavirus en las unidades de urbano, la Sociedad Cooperativa de Autotransporte del Municipio, Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos realiza la desinfección del interior de los camiones desde temprana hora diariamente.



Jorge Contreras Domínguez, representante legal de la organización también conocida como “Quetzalcóatl”, manifestó que desde que inició la pandemia han hecho estas sanitizaciones, además de que exigen a sus choferes el uso de cubrebocas, medida que también ha sido apoyada por la organización “Todos Unidos por Coatzacoalcos”.



“De hecho, el producto que se utiliza es de tipo quirúrgico y alimenticio porque puedes limpiar la superficie y con comida no es dañino para la salud, es cuaternario de amonio con detergentes biodegradables. Tratamos de hacer el trabajo con productos que no coman la tela y no manchen”, explicó Arturo Ramírez, encargado de esta labor.



Dijo que con la colaboración de todos se puede lograr reducir los contagios en Coatzacoalcos y otros municipios.



"Estamos cuidando a los usuarios que son clientes y nuestro personal, todos los días. No sale ningún carro si no va sanitizado y exhortamos a todos los compañeros a que se unan a esto, para la protección de todos y que salgamos de este virus".



“Aquí, si no trae su tapabocas no pueden salir y también queremos darle las gracias a la organización ‘Todos Unidos por Coatzacoalcos’ que nos dio las calcomanías para que todos los usuarios usen el tapabocas”.



Por su parte, José Luis Alonso Ramón, secretario de la Sociedad Cooperativa, indicó que durante el día tienen una afluencia de pasaje del 30 por ciento y las ganancias sólo van para mantenimiento, diésel y el pago del chofer.



“Porque realmente el recurso que nos llega no nos da para mantenimiento de las unidades y aunado a que la gente no sale de sus casas por seguridad, nos ha bajado un mucho el pasaje. Tenemos un 70 por ciento menos, tenemos el 30 por ciento de usuarios nada más”, agregó.



Dijo que no han recibido algún tipo de apoyo por parte de autoridades estatales o municipales para hacer frente a la pandemia, pues también son un sector afectado por el confinamiento social y las medidas para mitigar el contagio.