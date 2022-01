Con la aplicación de refuerzo de la vacuna Moderna a docentes, éstos ya podrán salir del país, confirmó la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, Ariadna Selene Aguilar Amaya.En su visita a la sede de vacunación en Coatzacoalcos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de este puerto, detalló que antes había muchas inquietudes por la vacuna que se había aplicado la vez anterior, es decir, la Cansino, no obstante, dijo que ha tenido muy buena efectividad pues ya muy pocas personas se tienen que hospitalizar cuando se enferman de COVID-19."Creo que ha sido una respuesta rápida y expedita la preocupación por el sector educativo. La primera vacuna fue Cansinopero recordemos que fuimos de los primeros sectores (en inmunizarse) y en aquel momento era la vacuna que estaba. El tema de que no pueden entrar a otro país es más político que de efectividad de la vacuna, porque la vacuna ha demostrado tener mucha efectividad. Lo podemos ver porque los casos de COVID son menos graves. Cada vez menos gente que se vacuna se hospitaliza y ya el padecimiento no tarda más de 8 días y eso significa que las vacunas han sido eficaces ", aseveró.Destacó que este refuerzo se hace con Moderna, una vacuna que es americana y que permitirá que ya los docentes puedan viajar a todo el mundo.