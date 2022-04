Con la oposición ausente, MORENA y aliados avalan nacionalización del Litio

Como de urgente resolución, con todos los trámites dispensados, en dos horas, y con la oposición ausente, Morena y sus aliados aprobaron en lo general la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para nacionalizar el litio.La reforma a la Ley Minera se avaló en el pleno con mayoría de 298 votos a favor por parte de Morena, PVEM, PT y MC, cero en contra, así como 197 abstenciones por parte de PRI, PAN, PRD.La sesión inició en punto de las 14:10 horas con un quórum de 487 legisladores presentes en el pleno de la Cámara de Diputados, y al inicio de la discusión, las bancadas del PRI, PAN y MC presentaron mociones suspensivas para exigir que la reforma se analizara detenidamente y no en “fast track”.En representación de la coalición, el diputado del PAN, Anuar Roberto Azar Figueroa, sostuvo que "esta acción que hoy intenta el oficialismo es violentar el derecho de millones de mexicanas y mexicanos"."Ustedes quieren un país autoritario, un país sin libertades, un país donde un falso mesías haga lo que sea su voluntad, no sean lacayos", recriminó, al tiempo que la bancada guinda respondió al grito de "es un honor estar con Obrador, es un honor, estar con Obrador".Pese a las solicitudes, las mociones fueron rechazadas, motivo por el que las y los legisladores de Va por México abandonaron la sesión, al tiempo que los legisladores guindas les gritaban "¡Quédense, quédense!" "Cobardes".Tras este acto, el diputado morenista Pablo Amílcar Sandoval solicitó a la Mesa Directiva que se les descuente el día a los legisladores que no están presentes en el pleno.Más tarde, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, aseguró que la oposición “pagará por darle la espalda al pueblo de México”.“Hay que votar a favor de esta iniciativa que presenta el Presidente de la República. Vamos a ganarles en las urnas, en las calles, en las elecciones ¡Vamos a hacer que paguen por darle la espalda al pueblo de México!”, aseveró desde la tribunaAcompañado de legisladores de su bancada, así como del PT y del PVEM, quienes levantaron carteles con el símbolo “Li” del litio, Godoy Rangel criticó al PRI por hacerle segunda al PAN, y sostuvo que de seguir así, se terminarán convirtiendo en un partido satélite de los albiazules.“La rémora de la derecha, en eso se va a convertir el PRI. Si no corrige el rumbo, se va a convertir en un satélite del Partido Acción Nacional, el PAN sí es nuestro adversario”, declaró.En su oportunidad, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que no van a admitir ni una sola concesión “porque somos mayoría”, así de simple.“Ayer celebraron como si hubieran ganado el mundial de futbol y hoy, la oposición, a excepción de Movimiento Ciudadano demuestran lo que son: la nada, no existen políticamente porque en política los vacíos se llenan. Es un error gravísimo desaparecer, eso es lo que va a ocurrir”, sostuvo.Dijo que la ausencia de la oposición en el debate de la Ley Minera, “es otro mensaje de que están a favor de las empresas extranjeras”.Tras dos horas y 17 minutos de posicionamientos en el pleno por parte de legisladores de Morena y aliados, y sin debate por la ausencia de la oposición, el dictamen fue aprobado en lo general. En este momento inicia la discusión en lo particular.