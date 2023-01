Con la UV “apretada” de dinero, trabajadores exigen su aumento salarial

Este viernes, en las distintas regiones de la Universidad Veracruzana en la entidad, integrantes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la UV (SETSUV) se manifestaron para demandar un 20 por ciento de aumento salarial.Esta demanda, cabe destacar, ocurre ante el recorte al presupuesto que la Universidad esperaba para este año. Y es que el Gobierno estatal no cumplió con otorgarle el 4 por ciento del presupuesto general del Estado, quitándole 40 millones de pesos a los recursos que la institución proyectaba este 2023.Ante los reclamos, el gobernador Cuitláhuac García prometió apoyar con 250 millones de pesos "extras" este mismo año, lo que la UV aceptó, aunque mantendrán la exigencia por el presupuesto de Ley Pese a esta situación, durante su protesta en el Centro de Xalapa, el secretario general de SETSUV, Juan Mendoza Gutiérrez, se dijo en contra de la propuesta del rector Martín Aguilar Sánchez de sólo 4 por ciento de aumento salarial.“No estamos en contra del aumento del salario mínimo, estamos en contra de lo que se nos está ofreciendo, que en esta ocasión es un 4 por ciento al salario de los trabajadores”, dijo Mendoza Gutiérrez.Aseguró que pese a su situación, la Universidad se encuentra en condiciones para otorgarles el 20 por ciento.Por ahora, sus protestas serán en los municipios de Papantla, Poza Rica, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Boca del Río, Córdova, Orizaba, Río Blanco, Ciudad Mendoza y la Capital.Por su parte, en Orizaba, el comisionado de Prensa y Propaganda, Eldad Ramírez Segundo, explicó que saben que las finanzas no están muy bien en el Estado pero esperan que el rector Martín Aguilar encuentre una vertiente para beneficio del personal administrativo, técnico y manual que lo conforma.Indicó que en la zona hay aproximadamente 300 trabajadores que integran al SETSUV y esperan que la parte patronal no se cierre, sino que entienda la situación del personal que solo busca mejores condiciones.Comentó que han visto que al momento no hay disponibilidad contrario a lo que se veía en años pasados, en que desde la primera mesa de diálogo se veía esa disposición de la autoridad universitaria, hoy ven cerrazón.Además, advirtió, están dispuestos a realizar algunas marchas en los próximos días.Cabe mencionar que los trabajadores realizaron bloqueos intermitentes sobre la avenida Poniente 7.Con información de Tania Guzmán