Con libro, ingeniero busca que haya “equidad sexual” entre hombre y mujer

El ingeniero en desarrollo de software, Nabor Vargas Ceja, es el autor del libro Technique Dans, El Código Secreto del Orgasmo Femenino, un libro que asegura la técnica infalible para lograr el orgasmo femenino.El autor aseguró; “la técnica logra el orgasmo femenino, algo que casi no sucede y por lo que las mujeres incluso padecen (problemas) de salud y estado de ánimo. Es algo que queremos dar a conocer y que haya una equidad sexual entre el hombre y la mujer. El libro contiene cuaro formas en que la mujer puede hacerlo”.“Desde muy chico empecé a explorar porque me di cuenta de que en mis relaciones la mujer no disfrutaba. Después de unos 15 años de investigación y práctica logramos hacer que con esta técnica una mujer tenga un orgasmo en menos de un minuto, que tenga 40 orgasmos en dos horas, que tenga eyaculaciones de medio litro. Cosas que no estamos acostumbrados a escuchar o ver pero que ya son una realidad”, dijo.Por ello, instó a abrirse a ese nivel de sexualidad y a ese nivel de equidad entre el hombre, la mujer y la intimidad.Para crear este libro el autor hizo una investigación que empezó con la literatura, “desgraciadamente la literatura niega todo lo que yo descubrí; la ciencia va a tener que dar marcha atrás en algunos conceptos que maneja porque yo estoy demostrando muchas cosas contrarias a lo que tú puedes encontrar científicamente en Internet”, aseguró.Afirmó que es un descubrimiento que apenas se va a tener que documentar científicamente pero que ya se pude practicar. El libro puede encontrarse en plataformas de compra en línea como Amazon y MercadoLibre.