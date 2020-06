Con manifestación en Xalapa, comunidad LGBTTTIQ reclama igualdad en Derechos

Colectivos por la Diversidad Sexual de Xalapa y Activistas, se manifestaron en la plaza Sebastián Lerdo para exigir el respeto y derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ, este Día Internacional del Orgullo.



Bernabé Zuvirie, integrante del Colectivo El Taller, señaló que es necesario seguir con la lucha para para la igualdad y legislación de políticas públicas en el estado de Veracruz.



"Se nos sigue debiendo el matrimonio, se nos sigue debiendo las leyes de identidad que amparen la identidad jurídica y civil de las personas Trans. Aún sigue existiendo violencia".



Afirmó que no permitirán que el encierro los siga ocultando, por lo que continuarán alzando la voz a pesar de la pandemia.



"Nosotros le recordamos a todas las personas de los tres poderes de gobierno que, mientras no nos reconozcan vamos a seguir saliendo aunque haya pandemias y aunque sea el apocalipsis y aunque nos culpen del apocalipsis para que ya no nos sigan negando todo lo que se nos debe".



Lamentó que pese al paso de los años, no existan programas de concientización para la ciudadanía.



Criticó que para las chicas Trans, sea complicado conseguir empleo, por lo que las ha orillado a ejercer la prostitución.



"Toda la discriminación y violencia que sufren es real, están ahí, confinadas".



Respecto a la pinta de la bandera LGBTTTIQ sobre la calle Enríquez, y las declaraciones de la iglesia católica, consideró que la finalidad de dicha actividad no era crear confrontaciones sino visibilizar a la comunidad.



"Nosotros no buscamos la confrontación, buscamos visibilizar nuestras necesidades. Nosotros nos apegamos a la Ley. No es toda la iglesia, son sectores de la estructura de la iglesia. Estamos en un estado laico", finalizó.