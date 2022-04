Con marcha en Palacio Nacional de CDMX, PRD pide cese a violencia hacia su partido

Tras una marcha y manifestación frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Veracruz, Sergio Cadena Martínez, exigió la libertad de Rogelio "N" y los demás "presos políticos" del Estado.En su mensaje pidió, a nombre de los perredistas veracruzanos y de todo el país, un cese a la violencia y los abusos de autoridad política en contra de los militantes y simpatizantes de su partido político."Venimos ciudadanía de Veracruz a exigirle al Presidente que se acabe la violencia política en la Entidad; que le jale las riendas a un Gobernador que además de inepto es corrupto, viola las leyes y mete a la cárcel a todo aquel que piensa diferente”, expresó.Reiteró que quienes están en las cárceles de Veracruz son víctimas de un mal gobierno, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez."Veracruz lamentablemente está sometido por el hombre que se siente protegido por el hombre que vive aquí, en Palacio Nacional; y yo le pregunto, Andrés, ¿qué te hicimos los veracruzanos para que tengamos un gobernador que hace lo que se le da su regalada gana y que no cumple con su obligación de gobernar?", dijo Cadena Martínez, acompañado de integrantes de la dirigencia nacional del PRD.Apuntó que la ciudadanía está cansada de tanto desatino y por eso el PRD alza su voz "ante tanta injusticia y tanta violación de las leyes"."Veracruz está arrepentido Andrés porque le levantas la mano a un gobernador que la única virtud que ha tenido es mandarte dinero que no ejerce en obra pública", manifestó, al acotar que pese a la severa crisis de violencia de género en el Estado con tantos crímenes contra las mujeres, como los feminicidios, no se han implementado acciones para confrontar la problemática.En la manifestación ante la sede del Ejecutivo Federal, también se dieron cita el líder nacional Jesús Ortega; la secretaria general, Adriana Díaz Contreras; la presidenta del Consejo Nacional, Roxana Luna Porquillo; Claudia Castelo, integrante de la dirección nacional; los diputados federales Elizabeth Pérez Valdés y Jesús Velázquez, así como por Karen Quiroga, secretaria de Igualdad de Género y Edgar Pereira, integrante de la dirección nacional.