Con marcha, personas con discapacidad demandan respeto e inclusión

La mañana de este sábado, personas con discapacidad marcharon desde el Teatro del Estado hasta el centro de la ciudad para exigir el respeto a sus derechos y la inclusión.Con globos y banderines de color amarillo, los integrantes del Movimiento de Personas con Discapacidad Xalapa recorrieron la avenida Manuel Ávila Camacho, como parte del “recorrido internacional de visibilización”.El contingente de personas, en su mayoría en sillas de ruedas, acompañadas por familiares y amigos, se concentró en la explanada del parque Juárez, donde se realizaron diversas actividades artísticas y culturales.Tras su arribo al centro capitalino, José Arturo Acosta Hernández, uno de los organizadores de la marcha, expuso que es un recorrido que se está haciendo en otras ciudades del país y en otras naciones de América del Sur, además de Cuba y España.“Con el objetivo precisamente de visibilizar a las personas con discapacidad, existen muchos pendientes, hay una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la ONU y ratificada por México y no se ha cumplido en el ramo de la educación, la salud, el empleo, la accesibilidad”, reclamó.Acosta Hernández adelantó que presentarán propuestas a la nueva Legislatura del Estado y al próximo alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, para mejorar la movilidad de las personas con discapacidad en la Capital.“Lo más urgente son los aspectos de salud, de educación, accesibilidad más que nada, está comprobado que cuando se rompen las barreras de comunicación y accesibilidad, las personas somos más productivas en ese sentido”, reiteró.Una vez más dijo que es “muy complicado” desenvolverse en el entorno urbano porque no hay rampas, no hay cajones de estacionamientos, ni baños adaptados para ellos; al tiempo que las oportunidades laborales son limitadas.