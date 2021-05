Con Marlon Ramírez, el PRI sirve a la “monarquía” de los Yunes

Militantes del PRI se inconformaron por la coalición conformada con el PAN y el PRD, afirmando que casos como el del panista Miguel Ángel Yunes Márquez debilitan al tricolor.



El funcionario en la administración de Fidel Herrera y exdirigente estatal del PRI, Ranulfo Márquez, afirmó que actualmente el partido se ha convertido en un "furgón de cola de la derecha", apoyando no a un proyecto de alianza, sino al interés de la familia Yunes.



Yunes Márquez, cabe recordar, perdió su candidatura por la Alcaldía de Veracruz pues el Tribunal Electoral de Veracruz determinó que falseó su lugar de residencia. Posteriormente, el PAN ahora lo sustituyó haciendo candidata a la esposa del panista, Patricia Lobeira.



"El priismo se está manifestando y lo van a ver en los resultados. Aquí en Veracruz estamos apoyando no nada más un proyecto contrario a lo que dice la declaración de principios de nuestro partido, estamos apoyando a un grupo de interés que más bien pareciera una monarquía, se turnan entre ellos las posiciones y obviamente ha dado pie a que haya investigaciones por enriquecimiento ilícito", dijo sobre la familia Yunes.



Advirtió que pasado este proceso electoral, deberá llamarse a una asamblea en el Comité Estatal del tricolor y ver qué se hará con el partido, porque aún hay esperanza de salvarlo.



"Porque bien o mal es un bien histórico del pueblo mexicano, fue el partido que nace de un gran movimiento social que transformó a este país, que lo democratizó y creo que eso no lo podemos perder en manos de una pandilla como en el caso del puerto".



Aseveró que el PRI se está vaciando en muchas partes del Estado, porque los priistas no pueden ser panistas y están molestos con la dirigencia que encabeza Marlón Ramírez.



"En muchas partes el PRI se está vaciando, lo que pasa es que encontraron un PRI de derecha, quién priista quiere ser panista y no pueden ser panistas y en Veracruz se está llegando a eso, por eso los compañeros del Puerto están mucho más molestos con esta dirigencia".



Ranulfo Márquez estuvo acompañado de otros miembros del PRI que aseguran estar en activo, pues a pesar de que han sido precandidatos para otros partidos o han externado la inconformidad con la dirigencia, no han sido expulsados.