Con más de 6 mil firmas, piden a UV que actual semestre reinicie tras pandemia

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) solicitaron, mediante una petición en Internet, reiniciar el semestre febrero-junio 2020 en el periodo correspondiente a septiembre de 2020 a febrero de 2021.



Lo anterior, luego de que en reunión con funcionarios de la UV y con dirigentes sindicales, la Universidad informara que analizan concluir el semestre en línea.



En una petición alojada en la plataforma avaaz.org, como más de 6600 firmas, la comunidad estudiantil advirtió que de por sí en facultades de la región Xalapa, como Contaduría y Humanidades, no tuvieron clases regularmente antes de la contingencia por obras.



"Por medio de esta petición queremos lograr que el semestre se reinicie en el siguiente periodo escolar (agosto 2020-febrero 2021), debido a que facultades como Humanidades y Contaduría y Administración, región Xalapa, no han tenido las clases correspondientes por remodelación", dice la petición.



Además, dan a conocer que no todos los estudiantes cuentan con los recursos para ser evaluados de este modo.



"Por este motivo pedimos el apoyo de todos los compañeros que integran la Universidad Veracruzana y que al mismo tiempo se verían afectados con la decisión de finalizar el semestre en línea", plantean.