Con matrimonio civil, dan certeza jurídica a 40 parejas xalapeñas

El oficial del Registro Civil de Xalapa, José Luis Martínez Corona, afirmó que el contraer matrimonio por la vía civil le da a las parejas que han vivido en unión libre, la certeza jurídica que les permitirá acceder a beneficios de seguridad social, hereditarios y pensionarios en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges.En entrevista previa al evento de Bodas Colectivas 2022, en el patio central del Palacio Municipal, dijo que con este documento pueden solicitar los alcances laborales, sin necesidad de declarar la dependencia económica."La importancia de tener el matrimonio estriba en que hay ciertos derechos a los que una pareja que vive en unión libre no puede acceder de forma directa y que con un acta de matrimonio sí lo puede hacer. Si llegara a fallecer una de las partes, pueden acudir a solicitar los alcances laborales, no tienen que declarar una dependencia económica".Martínez Corona destacó que con la formalización de la relación ante el Registro Civil ya no es necesario que transcurran años para acreditar el concubinato y con ello acceder a los beneficios que compartir la vida juntos."Pueden tramitar cuestiones hereditarias, pensiones alimenticias, registrar bebés en el caso de las parejas más jóvenes sin necesidad de que el esposo o la esposa estén presentes porque hay un documento que avala que se encuentran unidos de manera formal y legal", reiteró.Sobre el evento de este viernes, expuso que se trató de un evento protocolario donde se les hizo entrega de las actas a 40 parejas que tenían entre 17 y 48 años de vivir en unión libre y con hijos.Detalló que durante la campaña de Bodas Colectivas 2022 se benefició a 300 parejas xalapeñas, cuyo ahorro económico en este trámite rondó entre los mil 500 y 2 mil 500 pesos."La campaña termina el 31 de mayo, el día de hoy fue el día que se marcó desde el inicio de la campaña para hacer el evento formal pero todavía hay unas parejas que durante la tarde de hoy y lunes y martes de la próxima semana se van a estar casando, ya están agendadas. Igual si alguna pareja quisiera animarse, los esperamos en el Registro Civil", puntualizó.