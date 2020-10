Con mayoría morenista, Congreso del Estado ha caído en excesos: Guízar Valladares

El diputado local Gonzalo Guízar Valladares dijo, que usando la “fuerza bruta” y “mayoría salvaje”, en el Congreso del Estado, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ha violentado la autonomía de varios organismos, el funcionamiento del Ayuntamiento de Actopan, el fuero de un exdiputado y relegado en representación al Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de ser la segunda fuerza política.



En entrevista, el Legislador que se perfila como nuevo dirigente del Partido Encuentro Solidario (PES) en Veracruz, expuso que en una democracia hay mayorías y minorías, y se debe respetar el voto de la sociedad, por eso desde que se conformó la primera Mesa Directiva de la actual Legislatura, alzó la voz porque no se incluyó a una mujer y porque el PAN no tenía representación allí.



“Es un error porque es una mayoría -diría yo- salvaje, es decir, no darle una posición a la segunda fuerza política como sí se lo dan en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, que sí respetan esa representación que la sociedad le otorgó a los partidos políticos. Creo que de entrada es ahí donde no coincido con ese tipo de política”, asentó.



En este sentido, recordó la remoción temporal y posteriormente definitiva del exfiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, tomada por la mayoría del Pleno, siendo algo que a su juicio, violentaba la autonomía de dicha institución encargada de la procuración de justicia en la entidad.



“No he coincidido en algunos temas en el Congreso que violentan la autonomía de las instituciones, por ejemplo, ustedes saben e incluso me hicieron hablar en un momento dado a nombre de la inconformidad de violentar a la FGE, en su remoción, no tanto por defender a Jorge Winckler en aquel momento, sino que defendía la autonomía de la FGE”, aseguró.



A decir de Gonzalo Guízar, el Pleno legislativo no tenía la “fuerza legal, como fue en su momento, una sesión permanente, las facultades constitucionales. Yo no participé en eso, incluso nos fuimos a la controversia, firmamos todo lo que tiene que ver con ello”.



Otra inconsistencia en la que ha incurrido la mayoría morenista a cargo de Juan Javier Gómez Cazarín en la Legislatura, es sobre el caso Actopan, ya que no se puede violentar la autonomía de los ayuntamientos tal como ocurrió en ese Municipio.



Cabe recordar que en marzo de 2020 se dio el desafuero del exalcalde José Paulino Domínguez, hoy prófugo de la justicia, y de la síndica Yazmín Palmeros por presuntos desvíos de recursos y abuso de autoridad; además, el Congreso no llamó al alcalde suplente de extracción panista, José Alfredo López Carreto, y actualmente la FGE abrió un proceso penal en su contra mientras que el Cabildo de esa demarcación nombró al regidor de Movimiento Ciudadano, Eduardo Carranza Barradas, como alcalde interino, algo catalogado como una ilegalidad por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



No obstante, Gonzalo Guízar aclaró que sí apoyó el nombramiento de un Concejo Municipal en Mixtla de Altamirano, luego del asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea y la desaparición de poderes en aquella demarcación, “porque era un asunto que el Ejecutivo del Estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, explicó que se trató de un tema de seguridad, de coordinación. Entonces ahí sí podemos nosotros de manera razonable apoyar al Ejecutivo”.



Y es que definió que la Legislatura no puede tomar este tipo de situaciones en los ayuntamientos, como pretexto para tomarlo en contra de todos los adversarios políticos, “llámese presidentes municipales, porque imagínese que hay 35 ayuntamientos que no ‘jalan’ con la política ideológica de los que gobernamos hoy; (que) los desaforen, quítenlos, tenemos la mayoría en el Congreso”.



Por tanto, aseveró que al utilizar “la fuerza bruta, olvidándose del razonamiento jurídico, del compromiso ético, de la división de Poderes; estamos comprometiendo el futuro democrático de Veracruz”.



Por ello, el diputado local aclaró que no ha compartido “la violencia hacia las instituciones autónomas desde el Congreso” y agregó que muestra de la violación en la que ha incurrido el Legislativo local son las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), en las que ha rechazado algunas de las decisiones tomadas por el Pleno.



Sin embargo y a pesar de las diferencias con las decisiones tomadas por la mayoría morenista, aceptó que ha apoyado al titular del Ejecutivo en los temas que benefician a Veracruz, porque “no estamos en contra de todo y a favor de nada. Somos gente que queremos ser responsables. Apoyamos la decisión de la titular del ORFIS, porque tenemos su curriculum, cumplió los requisitos. Entonces no podemos adelantar un juicio, hay que darle la oportunidad de que sea nombrada y ya en su desarrollo profesional, de su función pública, tener un juicio, pero no antes”.



Asimismo, expuso que respaldó a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque de esta manera tendrá la calidad moral de exigirles que cumplan con su función y el principio de autonomía. “Creemos en la división de poderes”, puntualizó.



Reafirmó que las decisiones que se tomen en el Congreso del Estado deben estar apegadas a la ley y aunque se mostró en contra del juicio político contra Winckler Ortiz, sí apoyó el nombramiento de la actual titular de la fiscalía, Verónica Hernández Giadáns, “porque se me hace una profesional y que está poniendo todo su esfuerzo”.



También recordó que no avaló el desafuero del diputado por Misantla, Erick Iván Aguilar, pese a que por decisión personal renunció al grupo parlamentario mixto que él lideraba.



“No se trata de que ‘me la debe’. En política no es así, la política es de principios, es de valores, es de normas y por supuesto que lo apoyé y lo seguiré apoyando si es necesario, creo que fue un exceso”, finalizó Gonzalo Guízar Valladares.