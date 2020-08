Para homenajear la vida del chef Alfredo Hernández, el grupo de runners Wellness de Coatzacoalcos, corrió este domingo medio maratón desde el malecón hasta su restaurante "La Tilapia", luego de que fue hallado sin vida 22 días después de haber sido secuestrado.



Sus compañeros Wellnes comenzaron esta carrera denominada "Yo corro por Alfredo" a las 06:30 de la mañana y terminaron los 21 kilómetros cerca de las 09:00 horas, en el restaurante La Tilapia ubicado en la colonia Esperanza Azcón donde vivía el joven empresario.



Los corredores formaron grupos de cinco para irse relevando cada kilómetro y participaron alrededor de 120 atletas.



El entrenador del grupo, Juan Arjona, narró que Alfredo correría en breve medio maratón, meta que cumple cada integrante al llegar al año dentro de Wellness.



"Es un homenaje a Alfredo porque él ingresó al equipo Wellness con el objetivo de mejorar su condición física, su salud y uno de los objetivos al iniciar el año eran 21 kilómetros. Desgraciadamente, la pandemia nos pospuso ese objetivo no lo pudimos hacer, estaba contemplado para finales de marzo.



Desgraciadamente ya no pudo el hacer el objetivo por lo que ustedes ya saben que sucedió y estamos en esta dinámica. Tenemos su camisa y vamos a hacer una entrega de lo que le pertenece a la familia, una medalla", detalló.



Añadió que por parte de Wellnes esta fue la manera de honrar la vida de su compañero y sostuvo que serán las autoridades las que se encarguen de resolver el caso.



"Nosotros estamos haciendo un homenaje a Alfredo y las autoridades se encargaran de hacer su papel", añadió.



Al llegar a La Tilapia en la calle Margaritas de la colonia Esperanza Azcón, la madre y la esposa de Alfredo, Enereida y Margarita Montalvo respectivamente, recibieron a los corredores y agradecieron la muestra de apoyo.



Familia pide justicia



Tanto la esposa de Alfredo, como su madre, exigieron a las autoridades esclarecer el caso, pero a su vez, justicia por el homicidio del empresario de 33 años que dejó a un pequeño de 5 años en orfandad.



Recordaron que Alfredo era chef de profesión y a base de esfuerzos y con los ahorros de toda su vida, fue que hace 3 años inauguró La Tilapia.



Explicaron que sus secuestradores lo sacaron del restaurante pasadas las 7 de la tarde el 16 de julio y desde entonces no supieron más de él.



Pese a lo ocurrido, la esposa informó que La Tilapia seguirá operando pues fue el sueño de Alfredo el tener algo propio, aunado a que es con lo que sostenían su economía.