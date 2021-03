Con mentiras, suegra de Fernando Yunes intentó vacunarse contra COVID

En el punto de vacunación del Club de Leones en el Puerto de Veracruz, llegaron adultos mayores del municipio de Boca del Río, e incluso la suegra del alcalde Fernando Yunes Márquez, que no vive en esa zona, ya que querían ser de los primeros en vacunarse, no obstante, esto se considera anti ético, refirió el delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



Durante entrevista, el funcionario federal reveló que quienes llegaban de Boca Del Río, alegaban que tenían parientes en la zona, no obstante, no se les permitió vacunarse, ya que aún no toca el turno a ese municipio.



“Mientras no se pruebe la residencia real, no se puede hacer”, dijo a agregar que hubo un caso connotado de una señora que hasta consiguió una constancia de residencia para vacunarse.



“Alguien le hizo el favor y le dio desde un área una constancia de domicilio, cuando públicamente se sabe que ella no vive ahí”; dijo al referirse a la suegra del alcalde Fernando Yunes.



En este sentido, expresó que cada quien se debe hacer cargo de sus actos anti éticos, ya que las reglas son claras y parejas para todos.



Al señalar que como autoridades actúan de buena fe, asentó que como funcionarios públicos se debe poner el ejemplo de seguir las reglas y no aprovecharse de influyentismo en sus municipios, ya que, de todos modos, hay vacunas para todos.



“Ya es un tema sociológico por la zona que es y demás, en los otros lugares la gente está muy tranquila y contenta por vacunarse”, finalizó el delegado del Bienestar en Veracruz.