Con mesas separadas y menos clientes, reabren restaurantes de Coatzacoalcos

Aunque en Coatzacoalcos el paro de actividades nunca ocurrió al 100 por ciento porque muchos comerciantes sabían que no serían multados o que su negocio no sería clausurado, desde hace dos días el lento proceso de “nueva normalidad” inició, por lo que restauranteros y hoteleros comenzaron a adoptar nuevas prácticas.



Juan Antonio Salomón Tinoco, quien está al frente del famoso hotel y restaurante "Portales del Colonial", ubicado en el corazón de Coatzacoalcos, dijo que ha sido difícil sobrellevar la pandemia, pero con este nuevo periodo esperan lograr salir adelante.



Dijo que lo que más a costado trabajo es adaptarse a los servicios a domicilio y a no tener tanta clientela pero seguir pagando sueldos y gastos corrientes.



La situación se agravó, comentó, debido a que como Coatzacoalcos es una ciudad con muchos casos y fallecimientos por COVID-19, las calles con más aglomeración han sido cerradas durante varios fines de semana, lo que ha mermado aun más la llegada de clientes.



Del hotel, aseguró que tienen días sin un solo huesped, por lo que han comenzado a darle una “manita de gato” para atraerlos.



En "El Colonial", como es conocido este hotel y restaurante, los meseros y trabajadores en general portan cubrebocas, las mesas han sido separadas y el uso de gel antibacterial es obligatorio.



Aunque eso signifique una inversión no prevista, "Don Toño" manifestó que es un gasto para el bienestar tanto de trabajadores como clientes.



El empresario espera que la situación en la ciudad, el Estado y el mundo vaya mejorando en medida de lo posible para poder comenzar a tener ganancias.



Además, solicitó a las autoridades dejar de bloquear el paso a las calles céntricas durante los fines de semana para poder tener más clientela.