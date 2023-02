Con millonada, rescatarán centros de salud y hospitales de Veracruz

Con recursos federales y estatales, en Veracruz se dará continuidad al programa de obras hospitalarias en el sector salud y destaca la inversión de 2 mil 919 millones de pesos para este rubro que atiende a toda la entidad, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa este miércoles, el jefe del Ejecutivo estatal mencionó que dentro de las acciones se contemplan los 184 centros de salud que se quedaron inconclusos de otras administraciones.“Son 184 centros de salud, la idea es alcanzar la meta de intervenir todas en el Estado, no dejarlas a medias, sino equiparlas y dejarlas funcionándoos, se van a invertir 150 millones de pesos, siete hospitales. También para la terminación de estos centros de salud que dejaron en obra negra son 12 con una inversión de 80 millones de pesos”, detalló al agregar que se contempla la construcción, así como puesta en operación de los nuevos hospitales de Nautla y Naranjos.“Este año hacemos y ponemos en operación el Hospital de Nautla, con una inversión de 205 millones de pesos, 140 en construcción y equipamiento 65 millones de pesos, el Hospital de Naranjos este año está presupuestada la inversión, con una inversión de 100 millones estará concluido y el equipamiento con una inversión de 80 millones de pesos”, explicó.Por otra parte, el Secretario de Salud del Estado Gerardo Díaz Morales quien acompañó al mandatario en la conferencia de prensa, puntualizó que se trata de una inversión del programa IMSS - Bienestar, con lo que en la entidad se alcanza una inversión millonaria histórica que no se había aplicado en la entidad.“Dentro de los Servicios de Salud de Veracruz, se ha venido, con el programa de obra desde 2018 con una inversión que no se había dado. Mil 325 millones para invertir en 2023”, resaltó.De igual modo, el Secretario de Salud detallo que son alrededor de 736 millones de pesos para conservación, así como 848 millones para equipamiento, lo que hace un total del IMSS de mil 594 millones de pesos, lo que hace en el presente año un total de 209 obras.