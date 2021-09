Con “millones” de firmas, intentarán frenar despenalización de aborto en Coahuila y Sinaloa

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, lamentó que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exista un “sesgo” para aprobar el aborto y así conceder “caprichos” a quienes están en contra de la vida y los no nacidos.



En conferencia de prensa, dijo que más de 60 organizaciones provida harán llegar “miles” y “millones” de firmas a los maestros, haciéndoles saber su reclamo y exhortándolos a no aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Coahuila y Sinaloa.



Trujillo Álvarez aseveró que con ello, los integrantes del máximo Tribunal Constitucional del país están rebajando y violentando la propia Carta Magna y la ley.



“El llamado y el exhorto a que no aprueben el exhorto en el país, inclusive rebasando ellos mismos, violentando la propia Constitución y la propia ley y sólo por conceder caprichos de un grupo minoritario que está en contra de la vida, en contra de los no nacidos, en contra de los que no se pueden defender”, acotó.



El líder evangélico insistió que el aborto es un crimen, porque desde la concepción entre un óvulo y espermatozoide ya hay vida, “es una célula independiente y es un ser humano en proceso, al cual no se le debe interrumpir su proceso”.



Calificó como “impresionante esta escultura de la muerte”, que según él, pone por encima de los derechos de los no nacidos y los niños, los derechos de la mujer.



“No hay ningún derecho, ni debe haber algún derecho por arriba del derecho a la vida, porque si no hay vida, no existe nada, no hay derechos. Entonces, nosotros reprobamos absolutamente que hoy se vaya a debatir en la SCJN y con un sesgo hacia el apoyo al aborto, eso está tremendo”, refrendó.



Al aclarar que la postura de esas organizaciones provida va más allá de la religión, dijo esperar que el Presidente de la Corte tome en cuenta su petición y así “la vida triunfe sobre la muerte”.



Guillermo Trujillo señaló que no se sienten representados por los gobernantes, criticando que MORENA tenga dentro de su ideología la interrupción legal del embarazo, insistiendo “como cuchillita de palo” que sea aprobada.



“Vemos muy debilitada a la oposición y definitivamente, nosotros como grupos provida, asociaciones religiosas, sociedad civil en general, pues nos aplasta porque somos menos y muchos de la cultura de la muerte de MORENA ni siquiera analizan, escuchan, están cerrados”, acusó.



Añadió que los gobernantes y legisladores de ese partido obedecen a intereses de empresarios “inclusive a nivel mundial” que promueven el aborto.