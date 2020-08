Con mural buscan hacer conciencia del cuidado del bosque de niebla en Coatepec

El artista y activista coatepecano, Gonzalo Garrido Fuentes, donó una barda en la esquina de Rebolledo y Hernández y Hernández, para que otros artistas se sumen a efectuar un mural referente al cuidado del bosque de niebla y del agua en el Pueblo Mágico, con el fin de hacer conciencia entre la población.



Explicó que a este proyecto se sumaron tres coatepecanos sin remuneración alguna y quienes están plasmando distintos aspectos e imágenes referentes al municipio, incluida su flora y su fauna.



“La idea de donar el espacio para la realización del mural es con el fin de crear conciencia en la población, de que se den cuenta de la flora y fauna (que afectan) al permitir la destrucción e invasión del bosque de niebla y el motivo es ese, un grupo de artistas coatepecanos se sumaron y apoyaron con su trabajo sin remuneración para poder crear conciencia”, detalló.



En este sentido, recriminó la invasión de la Sierra Alta, en donde un grupo de personas están deforestando el bosque y en donde ya se observa el desgaste de la montaña.



Y es que agregó que será en los siguientes días cuando se suba a reconocer la zona con un dron para que la gente pueda dimensionar el grave daño que se está haciendo a esa zona.



“El impacto es visible de estos invasores, es palpable el desgaste a la montaña y manchas de deforestación, subir y reconocer la zona para que la gente dimensione las 2 mil hectáreas que quieren quedarse a través de documentos falsos, hay una afectación grave, no puede ser que no veamos el impacto”, comentó.



Asimismo, precisó que el mural contiene esta problemática de la Sierra Alta pero también otras regiones significativas del Pueblo Mágico.



“Han pasado muchas personas para tomarse fotos, creo si está generando un impacto, la gente cuestiona mucho, hay desinformación del tema y a través del arte se difunde el mensaje. Los artistas que participan son Óscar Batista, estudiante de diseño gráfico, Pedro Flores y Fernanda lobato, hay otros que quieren sumarse pero no pueden venir tan fácil”, sostuvo.



Finalmente, aseguró que incluso los vecinos se sumaron aportando pintura y comida para los artistas.