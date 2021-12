Con mural, madres recuerdan a hijos desaparecidos y exigen justicia, en Veracruz Puerto

A ocho años de la desaparición forzada de seis jóvenes en la colonia Formando Hogar del puerto de Veracruz, familiares realizaron un mural para recordar que sus hijos siguen desaparecidos y aprovecharon para insistir en que el principal responsable, Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, no debe ser liberado y la orden de aprehensión dictada debe hacerse efectiva.La madre de uno de los jóvenes, Velia Aurora García Cruz, recordó que fue en un operativo ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuando se desapareció a sus familiares. Por ello, exige que se haga justicia porque este caso se repitió en varias partes de Veracruz, como Coatzacoalcos y Tierra Blanca.“Debe quedarse ahí y no nada más él (Javier Duarte). A toda su cadena de mando se le debe aplicar la justicia. Queremos verdad y justicia. Se debe procesar conforme a la Ley porque el dolor que estamos pasando las madres en estos ocho años es una burla. No se vale”, recriminó.Agregó que incluso el extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, tampoco debería estar libre y es una burla para las familias de las víctimas.“Bermúdez salió en un reality show en televisión. Es una burla para las madres y que Duarte lo dejen salir es una burla. Si el Gobierno nos quiere apoyar no deberían salir, debe cumplirse la Ley a lo que se ganaron, a lo que nos toca”.Relató que su hijo Ricardo Adrián García Cruz, de 23 años, desapareció el 9 de diciembre y en su búsqueda se encontró con otros padres que también buscaban a sus hijos y coincidieron en las características de la desaparición.“Nos encontramos a las mamás de ellos y nos dimos cuenta que fueron varios muchachos en esta colonia. Tal vez haya más pero a las autoridades no les conviene decir si hay más, si en otro punto de la ciudad haya otros chicos. Pero nos encontramos, cambiamos información y nos mantenemos unidas”.Este caso es conocido a nivel nacional e incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual atrajo el caso ante la queja por deficiencia en las investigaciones y falta de atención de la ONU en materia de desaparición forzada.