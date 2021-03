Con música de Los Súper Caracoles, vacunaron en localidad de Coatepec

Gran afluencia se registró este martes en la localidad de Tuzamapan en Coatepec, donde se llevó a cabo la vacunación antiCOVID.



Al módulo situado en la Escuela Primaria "Miguel Alemán" acudieron abuelitos de varios lugares, como Bella Esperanza, Vaquería y Tepeapulco.



Y es que a mediodía se pudo observar una fila de personas de la tercera edad que esperaban para ser inoculadas.



Al lugar, para amenizar a los abuelitos, acudió el grupo musical Los Súper Caracoles desde temprana hora.



Al respecto, sus integrantes indicaron que fueron al lugar para apoyar a la gente y exhortar a los adultos mayores a vacunarse.



“No recibimos paga, sólo venimos a apoyar, estamos agradecidos con la vida de andar haciendo esto. Buscamos que la espera sea menos aburrida, porque la espera es larga, estar bajo al sol no es agradable pero la vacuna es algo que necesitamos para salir adelante, la vacuna es la salida para reactivar la economía y la vida, aunque va a demorar algo todavía”, explicaron.



Ya un año sin eventos: Los Súper Caracoles



Entrevistado, el integrante conocido como La Sombra lamentó que ya hace un año que no tienen eventos y aunque admitió que hay grupos musicales que participan en bailes masivos, aseguró que, en el caso de ellos, esperarán a que haya condiciones.



“El de 15 marzo cumplimos un año de no tener eventos, sabemos que hay grupos que hacen bailes, eso es decisión de cada quien, nosotros creemos que todavía no es el tiempo, siguen los contagios y nos ha advertido la comunidad científica que viene una tercera ola y en un baile se aglomera mucha gente, Dios nos marcará el día que tengamos que regresar”, aseveró.



Los integrantes del grupo aprovecharon para hacer un llamado a la población para que se queden en sus casas en estos días de Semana Santa, pues se prevé una tercera ola de contagios de Coronavirus.



“Pedirles que eviten salir de sus casas, se necesita dinero para atender la enfermedad, no sólo es el dolor y todo lo que implica, pedimos no salgan esta semana que es la principal”.