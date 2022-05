Con nebulizaciones buscan abatir al mosquito de dengue en colonias de Xalapa

La directora de Salud Municipal, Olga Isabel Alarcón Ricárdez, señaló que junto con la Jurisdicción Sanitaria número 5 con sede en Banderilla, llevan a cabo nebulizaciones en colonias de Xalapa para frenar la presencia del mosquito transmisor del dengue.Señaló que este proceso es diferente al de las fumigaciones, que se dejaron de aplicar debido a que los químicos empleados eran tóxicos para la salud, al tiempo que mataban las mariposas y abejas."Del área de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria, ellos entran a la nebulización, no es una fumigación, porque muchos nos han hablado preguntando por una fumigación y no es una fumigación como tal porque mataría a diversos animalitos, como las mariposas y abejas. La nebulización no es nociva para la salud de los humanos y principalmente de los animalitos y las fumigaciones son nocivas y no matan al mosquito del dengue", afirmó.Alarcón Ricardez recordó que la única medida preventiva eficaz para evitar la propagación del zancudo es lavar, limpiar, tirar y tapar; y apuntó que hasta el momento no hay reporte oficial de casos positivos de dengue en la Capital Veracruzana."No tenemos un reporte; sí han hablado pensando y creyendo que ya estamos con el mosquito del dengue pero hasta el día de hoy un reporte legal como tal no lo tenemos; sin embargo, nosotros seguimos recorriendo Xalapa los días sábados desde las 8:30 horas, entrando a las colonias que nos va marcando la Jurisdicción Sanitaria, nosotros recogemos todo lo que la ciudadanía no utilice y que pueda propiciar la proliferación del mosquito del dengue", puntualizó.La funcionaria municipal indicó que las llantas que son recolectadas en estas jornadas de descacharrización son entregadas a las Direcciones de Limpia Pública y Medio Ambiente y Sustentabilidad, que se encargan de buscar donde darle la disposición final adecuada."Este proyecto es a nivel nacional, no es exclusivo de Xalapa, siempre se recolecta este tipo de material, de desechos y se les da un tratamiento para que no vayamos a iniciar una epidemia en este caso como la ocurrida en 2019", abundó.