Con nervios, niños se vacunaron contra COVID, en Boca del Río

Con muchos nervios, miedo y algunos obligados, los niños a partir de 12 años acudieron al estadio Luis "Pirata" Fuente a vacunarse contra el COVID-19 en su primera dosis.Afirman que ya vacunados estarán más protegidos al ir a la escuela y a otros lugares, por ello, invitan a todos los niños a que lo hagan también."Nada más sentí un piquetito, eran más los nervios, me dan miedo las inyecciones, no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo, ahorita bien, todavía bien, me dijeron no mover el brazo. Con esta inyección ya no habrá tanto miedo", dijo Natalia, de 12 años."No mucho, me siento bien ahorita, ya yendo a la escuela y con la vacuna, ya es más seguro", señaló Byron, de 13 años.Los menores deben acudir acompañados de sus papás para que firmen la autorización, además tienen que presentar su registro.Las mamás y papás son los más satisfechos de que llegara la vacuna para los pequeños."Ya estábamos esperando la vacuna porque hemos sabido de varios casos de niños que se han enfermado, estamos atentos a cuidar a los pequeños", comentó Sinahí, mamá de Natalia."Es importante tener la vacunación para mis niños, el otro ya está vacunado, nada más faltaba ella que es la más chiquita", José Ángel, papá.Los menores de 12 a 14 años en Veracruz y Boca del Río pueden acudir a aplicarse la primera dosis de la farmacéutica Pfizer este 6 y 7 de mayo.