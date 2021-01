Con nueva ley, autoridades de Veracruz deberán planear acciones contra violencia

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó ante el pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura, la iniciativa de Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado de Veracruz, con la que se implementarían acciones conjuntas, entre el gobierno y la sociedad en esta materia.



De acuerdo con el Gobernador, esta con esta Ley se trazarían estrategias consensadas y acciones colectivas con políticas públicas cuyo objetivo sea disminuir los índices delictivos y detectar los factores que originan la violencia y la delincuencia.



En la propuesta del mandatario veracruzano, compuesta por 40 artículos y cinco transitorios, se establece que la prevención social de la violencia y la delincuencia se entiende como el conjunto de políticas públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a combatir y reducir los factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y la delincuencia en perjuicio de la sociedad del Estado.



Se precisa que formarán parte de la política en esta materia los programas, estrategias y acciones del Ejecutivo y los Municipios, vinculados a la seguridad pública, procuración de justicia, economía, trabajo, salud, educación, cultura, derechos humanos y desarrollo social: particularmente, las orientadas a las comunidades, familias, niñez, juventud, mujeres y grupos vulnerables.



Se indica también que se llevará a cabo mediante programas de desarrollo social cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda. empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública; y se promoverán actividades que eliminen la marginación y la exclusión



En el ámbito comunitario, se añade, se fomentaría el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades frente a problemas locales, con la participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su efectiva intervención en el diseño e implementación de planes, estrategias y programas.



La iniciativa de García Jiménez establece un Programa Estatal como instrumento guía para orientar las políticas públicas y las acciones que, en forma coordinada, la Comisión deba llevar a cabo en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; y estará formulado conforme a los directrices metodologías que se consideren idóneas y bajo la responsabilidad ejecutiva de la Comisión Interinstitucional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Especifica que las personas que la integren tendrán un cargo honorífico sin emolumento a compensación económica por el desarrollo de sus actividades



Se enfatiza que las autoridades del Gobierno Estatal y Municipal en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán incluir la prevención social de la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana en sus programas de gobierno.



Todas las personas podrán ejercer su derecho a la participación ciudadana, ya sea de manera individual o comunitaria, organizada o no organizada, en las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia



Asimismo, se enfatiza que la participación ciudadana, se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia en los Comités de Participación Ciudadana en los comités escolares, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o legal creado en virtud de sus necesidades.



Finalmente se señala que los recursos presupuestados para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia, no podrán destinarse para otros fines, evitando la duplicidad en el ejercicio de los recursos.



La propuesta legislativa, turnada para su estudio a la Comisión Permanente de Seguridad Pública.