Con nuevas alcaldías, se disparan quejas porque incumplen con transparencia

En 2022 las queja contra los sujetos obligados por la falta de información a solicitudes se han incrementado en casi 300 por ciento, informó la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Naldy Patricia Rodríguez Lagunes.En entrevista, enumeró que en sólo cuatro meses llevan aproximadamente 2 mil 600 recursos de revisión, mientras que en 2021 cerró apenas con mil 300 quejas por la negativa a dar contestación a las peticiones de información pública."Hemos tenido un incremento casi del 300 por ciento este año de las quejas o medios de impugnación que presenta la ciudadanía por falta de respuesta a una solicitud de información (...) ahorita llevamos 2 mil 600 en sólo cuatro meses", manifestó.Rodríguez Lagunes dijo que esto demuestra que hay desconocimiento por parte de las nuevas autoridades municipales sobre sus obligaciones de transparencia.Lo anterior, apuntó, pese a los esfuerzos que ha hecho el IVAI junto con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado mediante cursos de capacitación en los que participaron 190 Ayuntamientos."Les dimos un curso de inducción básico, esperemos en segundo semestre regresar, tener otros encuentros para poder apoyar y fortalecer en la capacitación y que no sea un tema por parte de nosotros", afirmó.Comentó también que hay cinco Ayuntamientos, entre ellos Cotaxtla, Camarón de Tejeda, Tlalixcoyan, Juchique de Ferrer; mientras que en Filomeno Mata no tiene creada la Unidad de Transparencia.Por tanto, de los cinco municipios antes mencionado no tienen información en el IVAI sobre sus obligaciones de transparencia."Estos cinco Ayuntamientos han estado incumplimiendo, no han entregado sus informes, no tienen su Unidad de Transparencia, no contestan solicitudes de información y tampoco responden cuando se convierte en una queja", mencionó.Además expuso que son entre 50 y 60 Alcaldías donde recurrentemente han estado requiriéndoles información, probablemente con un objetivo de evaluación de las nuevas autoridades municipales."Han estado llegando solicitudes masivas, es lo que nos manifiestan los mismos Alcaldes, entonces les han estado llegando cinco, diez, 50 solicitudes a veces en un sólo día a los Ayuntamientos y es un solicitante que pareciera que está haciendo una evaluación y la hace a todos los Ayuntamientos", abundó la titular del órgano garante veracruzano.