Con oficio de SEP en mano, egresados de normales piden audiencia a SEV

Docentes en proceso de admisión 2020-2021 se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) para exigir una prórroga en la asignación de plazas magisteriales, luego de la respuesta dada por las autoridades federales del ramo para ser incluidos en el otorgamiento de una de ellas.



Los manifestantes dieron a conocer que traen un oficio de la Secretaría de Educación Pública en donde se conmina a las autoridades del ramo locales a atenderlos, por lo que buscan tener una audiencia con el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, o con Maritza Aguilar Ramírez, subsecretaria de Educación Básica y les dé una respuesta a sus demandas.



Aclararon que sólo esperan ser escuchados y tomados en cuenta en el proceso de asignación de las plazas magisteriales del ciclo 2020-2021.



Lamentaron que esta administración sea la que menos plazas docentes esté otorgando a los egresados de las escuelas normales y formadoras de educadores, comparativamente con las pasadas.



“Lamentablemente no hemos obtenido ninguna plaza, a pesar de haber logrado un buen puntaje en el proceso de evaluación, al obtener N3, N2. Pero no fuimos seleccionados para una de ellas, ya que al ser evaluados en el Estado nos aplican menos porcentajes por la experiencia docente, constancias y demás requisitos, que no sabemos en qué se basan".



“¿Cómo es posible que haya esa diferencia de porcentajes cuando hay personas que se graduaron el mismo año y entregaron el mismo número de documentos y constancias? Por lo que la inconformidad es patente y ahora venimos a que nos den una respuesta y esperamos hablar con los funcionarios mencionados, por lo que no nos moveremos de aquí hasta lograr nuestro objetivo", advirtieron por último.