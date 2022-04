Con Operativo de Semana Santa, van por “saldo blanco” en Veracruz

El “Plan Operativo de Semana Santa” en Veracruz desplegará alrededor de 12 mil efectivos en todo el territorio, con el resguardo de playas, ríos, arroyos, así como balnearios y zonas turísticas, para dar certeza a la población y visitantes. El objetivo de lograr un “saldo blanco” al concluir el periodo vacacional.En la conferencia de prensa semanal que encabezó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez desde Palacio de Gobierno, la titular de la Secretaría de Protección Civil del Estado, Guadalupe Osorno Maldonado, destacó que en este plan participan también la Secretaría de Seguridad Pública y la de Salud.Además, se suman fuerzas federales como son la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), así como la Policía Naval, que también trabajarán con los 154 municipios con vocación turística que cuentan con cuerpos de agua donde se contará con cinco puestos de control en diversas zonas de la geografía veracruzana.“Se instalarán cinco puestos de mando unificados, uno en Tuxpan, Costa Esmeralda, en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, en la región de Los Tuxtlas, en Coatzacoalcos, donde se van a coordinar las tareas de las principales playas que son visitadas, así como lagunas y ríos”, adelantó al reconocer que a pesar de que se han disminuido los ahogamientos, Veracruz está entre los diez Estados con más hechos de este tipo.“Vamos a tener entre los tres niveles de gobierno en coordinación con 154 municipios, con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, el IPAX y Policía Naval, SEDENA, Guardia Nacional, más de 12 mil elementos, mil 400 vehículos, un número importante de guardavidas de los sistemas de protección civil municipales”, adelantó.Por lo anterior, Osorno Maldonado recomendó a la población y visitantes a evitar introducirse al agua bajo los influjos del alcohol, así como evitar manejar tras ingerir bebidas alcohólicas.Asimismo, en conjunto con la Coordinación de Comunicación Social del Estado (COMSOC), se elaboraron lonas preventivas que se colocarán en zonas estratégicas y donde se informa sobre los riesgos de playas, ríos y arroyos, así como los puntos donde no se deben introducir al agua.“Coordinados con Comunicación Social, se colocarán lonas preventivas en playas y diversos cuerpos de agua. Identificación de zonas donde no es seguro introducirse y no nadar”, detalló.Asimismo, recordó que ante las altas temperaturas que se prevé continuarán, incrementa el riesgo de incendios forestales, por lo que permanecerán atentos para atender cualquier situación.“Martes y miércoles surada importante, haremos un despliegue de personal, drones y equipo de Gobierno”, aseveró.Por su parte, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que el viernes dará el banderazo de salida del “Plan Operativo de Semana Santa”, desde “El Lencero” en punto de las 11:30.“El día viernes banderazo del operativo a las 11:30, ahí será el arranque del operativo”, finalizó.