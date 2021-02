Con orgullo, soldados celebran Día del Ejército y su ayuda en lucha contra el COVID

Este 19 de febrero se conmemora el 108 aniversario del Ejército Mexicano, en la actualidad la mayor lucha que enfrentan los soldados no es con las armas, es contra el COVID-19, desde inicio de la emergencia sanitaria se aplicó el Plan DN-III para dar apoyo a la población y hospitales tanto en el resguardo como en la atención médica.



Para los elementos del 83 Batallón de Infantería con sede en la Boticaria, es un orgullo, que como en otras contingencias, ahora, también están al frente en apoyo a la población.



"Es una satisfacción grande y nos implementamos en el Plan DNIII en desastres naturales y ahora en esta contingencia sanitaria. Todos estamos expuestos la población civil y en cualquier emergencia sanitaria corremos riesgo", dijo la Soldado Esmeralda Dorantes.



Para soldados como Juan Eduardo Navarro, llegar a las filas del Ejército Mexicano es un sueño que se cumple.



"Es un gran orgullo pertenecer a las fuerzas armadas, varios de la población han querido causar alta y no lo han logrado, siempre desde pequeño quise pertenecer al Ejército, tengo familiares que pertenecen", señaló.



En medio de la crisis por el SARS-Cov2, estar en primera línea atendiendo a los pacientes, les deja satisfacción y para ellos, se cumple el objetivo de servir a la población.



"A pesar de que es riesgo me siento orgulloso de ayudar a la población porque puedo estar cerca de las personas que necesitan el apoyo tanto físico como moral", insistió Juan Eduardo.



Este año no hubo festejo por el día del Ejército, tampoco se entregaron las condecoraciones que tradicionalmente se realiza en una ceremonia, sin embargo, la satisfacción es la misma.