Con Orizaba, arrancarán “Auditoría Ambiental” a municipios

Este martes en Orizaba se pone en marcha el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para Empresas y Municipios 2020, dio a conocer Sergio Rodríguez Cortés, titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA).



Entre las principales acciones del Programa destaca una ruta específica que contempla complementar la lista de probables sitios contaminados, generando órdenes de inspección a los 36 municipios que no respondieron a la solicitud de información del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).



Se realizarán visitas de inspección a los 119 probables sitios contaminados por los tiraderos a cielo abierto, con la finalidad de evaluar el impacto ambiental que generan y la factibilidad técnica para emigrar a un sitio de disposición final que cumpla con la norma oficial.



Asimismo, se notificará formalmente a los Ayuntamientos sobre el resultado del Informe Técnico del ORFIS y se emplazarán para que en un término de 45 días hábiles tomen una decisión respecto a su sitio de disposición final.



Aunado a ello, se revisará el porcentaje de cumplimiento de los 15 rellenos en operación de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003; de acuerdo al informe del ORFIS se dictaminarán cuáles sitios de disposición final se pueden catalogar como Relleno Sanitario”; y se emitirá una Opinión Técnica de afectación ambiental y del costo-beneficio social.



Rodríguez Cortés, recordó que recientemente se firmó un convenio de colaboración con el ORFIS para fiscalizar que la obra pública en materia ambiental cumpla con la normatividad y se garantice que no ocasione desequilibrio ecológico, ello a través de la validación de dictámenes técnicos y/o periciales.



Reconoció que el ente fiscalizador no contemplaba el marco jurídico para regular el ejercicio de los recursos públicos en materia medioambiental.



Por lo que el convenio ORFIS/PMA para la fiscalización de inversión pública en materia ambiental, tiene como objeto principal garantizar la aplicación de las leyes en materia medioambiental para la correcta utilización de los recursos públicos.



Y para identificar actividades que puedan causar un desequilibrio ecológico, que rebasen los límites y condiciones establecidos para proteger al medio ambiente o que incumplan con las normas vigentes en materia medioambiental.