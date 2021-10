Con pagos en UMA, pensiones son de máximo 27 mil pesos al mes, repudian

El secretario general nacional del Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación (GNTE), Amarante García Caltenco, aseguró que recurrían ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias defensoras de los Derechos Humanos para exponer su reclamo por la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al cálculo de la pensión jubilatoria que recibirán los burócratas.Y es que señaló este fallo como “aberrante”, porque la jurisprudencia avalada por los ministros topó a 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA) las pensiones que recibirán quienes estén afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).“En México ya no se puede revertir la UMA, ya es una jurisprudencia, nos queda la ruta internacional, las organizaciones en materia de derechos humanos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya tenemos un grupo de abogados que está estableciendo la coyuntura correspondiente”, afirmó en conferencia de prensa.García Caltenco acusó que no pueden ser “ingenuos” y depender del Poder Judicial de la Federación, que a su decir, ha estado al servicio de un “grupo dominante”; sino que buscarán que desde el Congreso de la Unión se hagan los cambios constitucionales y legales para desindexar la UMA de las pensiones, porque no fueron creadas para impactar en el salario y sus prestaciones.“El Congreso de la Unión tiene la llave del candado, establecer leyes o artículos en materia de la Ley del ISSSTE, incluso desindexar la UMA en la propia Ley del 2016 en materia de UMA, se puede hacer con voluntad política y si fuera necesario (…) establecer las condiciones para una reforma constitucional, porque la creación de la UMA es en materia de multas, de sanciones y de derechos, no en relación a pensiones, es ahí el atropello y la arbitrariedad de la SCJN”, puntualizó.Detalló que el haber establecido un tope máximo de Unidades de Medida y Actualización, implicará que ahora un maestro o empleado del Estado Mexicano no pueda recibir entre 38 mil y 40 mil pesos de pensión al mes, sino máximo 27 mil pesos.Además, el líder magisterial aclaró que no es lo mismo las pensiones de adultos mayores, que las que se otorgan a quienes han trabajado por años en el servicio público, ya que las primeras están establecidas en la Constitución Federal y las segundas son un prestación laboral.Al ser cuestionado sobre si ese monto de 27 mil pesos no era suficiente para una persona jubilada, respondió que había que preguntarle a cada pensionado, alegando que anteriormente se jubilaban calculando el monto en un tope de 25 salarios mínimos.“Si no levantamos la voz, si no realizamos protestas, corremos el riesgo que nuestra pensión cada vez sea menor”, apuntó al destacar que si bien el salario mexicano ya se está recuperando y ha ido aumentado en el actual sexenio, lo mismo debería suceder con las pensiones.“¿Pero las pensiones? También son de un trabajador que dio su vida 30 o 40 años, es también quien tiene que recibir el beneficio; en salarios mínimos, sí, que -el cálculo- sea en salarios mínimos”, pidió.Por ello, invitó a otras organizaciones que se sumen al Frente Nacional por la Seguridad Social Solidaria, el cual promoverá manifestaciones en las sedes de la SCJN y el Congreso de la Unión (ambas Cámaras), para demandar diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador o con quien él decida, para que se respeten los derechos de los trabajadores del Gobierno Mexicano.“No debemos quedarnos de brazos cruzados, debemos apostarle a la movilización con pandemia o sin ella, tenemos que manifestarnos con argumentos legales, con estudios actuariales en materia de finanzas públicas; si encontramos la coyuntura, seguramente encontraremos las condiciones para revertir y establecer las condiciones para que la población cuente con medicamentos, camas, hospitalización”, afirmó.