Con pandemia, aumentaron servicios en comedor parroquial de Orizaba

Ni la pandemia ha detenido el trabajo que hace el comedor de "La Casa de la Misericordia", incluso su entrega de porciones de comida aumentó en un 100 por ciento. Este sitio busca apoyar de alguna manera a quienes no tienen qué llevarse a la boca.



En entrevista, el encargado de este lugar, sacerdote Román Oficial Gil, indicó que después del inicio de la pandemia, el comedor incrementó en un 100 por ciento su producción de alimentos. "Estamos manejando raciones para 200 personas, a veces es un poco más. Se les pide la cooperación simbólica de cinco pesos pero quien no puede darla no hay problema y se le da la comida con todo gusto".



Dijo que ahora la gente que llega por su comida a esta casa no son sólo varones y mujeres de edad adulta, sino que se observa a adolescentes y niños pequeños que arriban con alguno de sus padres. "Vemos con más frecuencia que llegan mamás solteras, mamás que sus esposos están buscando trabajo; algunas de ellas llegan con dos o tres pequeños. Es frecuente la asistencia de ellos".



Añadió que la pandemia no permite estén en el comedor conviviendo y comiendo pero se les entrega su comida en desechables con todas las medidas sanitarias. También recordó que se busca que la porción lleve alguna sopa o crema, un guisado con verduras y proteína que por lo regular es algún tipo de carne, se les da también una fruta y su agua y cuando se puede algún postre.



Apuntó el presbítero que se busca que con esta porción, tengan al menos una comida completa y nutritiva.