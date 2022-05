Con pandemia se relajó Ley de Protección a No Fumadores, en Xalapa

En Xalapa no se cumple la Ley para la Protección de los No Fumadores del Estado de Veracruz, declararon representantes de la red de Comunicación Diálogo y Conciencia (CODICE).El coordinador del área de la Salud y Género de esta agrupación, Carlos Rossainzz Castillo, expuso en lectura de reporte que derivado de recorridos observacionales realizados por las organizaciones civiles Salud y Género y CODICE, se observó que el 40 por ciento de 186 bares y restaurantes monitoreados no cumplen con la Ley para la Protección de los No Fumadores.Y de la misma manera, el 48 por ciento de 58 establecimientos que cuentan con áreas para fumar, no cumplen con las normas establecidas.Expuso que a raíz de la pandemia, las restricciones se "relajaron" pues con la excusa de no perder los pocos clientes que acudían a los establecimientos, los dueños les permitían consumir su cigarro al interior de éste.Sin embargo, esta permisión no se revocó cuando se aprobó el 100 de aforo en los lugares de convivencia como bares y cantinas."Lo que nosotros vemos es que a partir de la pandemia esto se relajó. Veníamos bien pero en los espacios para jóvenes, cervecerías, cantinas, antros, que ahora ya se permite el aforo completo, se está fumando sin ninguna restricción", aseguro.En este sentido exhortó a las autoridades correspondientes a tomar medidas para hacer cumplir dicha ley, así como campañas de información sobre los beneficios que conlleva el cumplimiento de la misma para la salud pública y la economía.Expresó que como asociación civil, no puede clausurar o emitir sanciones a los lugares que caen en estas faltas, únicamente pueden reportar a las autoridades sanitarias, quienes deben encargarse de tomar las medidas pertinentes."El reglamento tiene sanciones ya contempladas, que van desde multas hasta el probable cierre del negocio pero esto lo tiene que hacer la autoridad sanitaria, nosotros como sociedad civil no estamos facultados", declaró Rossainzz Castillo.Por su lado, el director de CODICE Nacional, Eduardo del Castillo, enfatizó el peligro que representa el consumo de cigarro electrónico, pues podría ocasionar 20 veces más daño que los cigarros convencionales."Nos interesa también subrayar el peligro que tienen los cigarros electrónicos, son productos máscara, porque no se sabe lo que hay detrás", dijo.En este sentido, también exhortó a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes, ya que la venta de éstos podría ser ilegal, al no contar con los permisos de importación."Estamos viendo que el cigarro electrónico se está vendiendo por todos lados, hay una prohibición de importación y de exportación de cigarros electrónicos en México y los estamos viendo por todos lados", finalizó.