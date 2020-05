Con paro de brazos caídos, trabajadores de CAEV Yanga denuncian anomalías

Un grupo de trabajadores de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) realiza un paro de brazos caídos en dichas instalaciones, debido a que aseguran que no se les ha pagado la antigüedad en dicha empresa, algunas prestaciones e inclusive la paraestatal los ha llevado a buró de crédito por préstamos que los trabajadores ya pagaron.



"La inconformidad número uno es por créditos, que ya se terminaron de pagar por vía nómina y que no se ha cubierto el pago con las financieras, aunado a eso se sigue reteniendo ese crédito vía nómina, pedimos el reembolso de manera inmediata", dijo José Emanuel Chávez Santos, encargado comercial.



Prácticamente el 90 por ciento de la plantilla laboral de la CAEV en Yanga sufre algún tipo de anomalía y repercusión económica, ante la falta de pagos y transparencia en ciertos procesos que han sido llevados a la oficina central, sin una resolución positiva.



"En 2013 saqué un préstamo, lo pagué en 2015 y me siguen buscando las financieras, porque les sigo debiendo, tiene 5 años que les pagué, siguen mandándome mensajes, sigo estando en buró de crédito, cuando ya no les debo nada, llevé mi caso a recursos humanos a las oficinas centrales y me dijeron que no me pueden atender porque no soy nadie", dijo uno de los inconformes.



"Se nos hace trabajar horas extras y no se nos promete el dinero pero de ese trabajo, desde 2018, 2019 y 2020 estamos trabajando horas extras sin recibir pago alguno, son situaciones que nos van orillando a esa determinación", declaró otro manifestante.



Aunado a que en medio de la pandemia por el COVID-19, los trabajadores de la CAEV en Yanga no han recibido ningún equipo de protección, a pesar de atender y sostener un contacto directo con la ciudadanía que los requiere, al ser un servicio prioritario en la contingencia de salud.



"Todos sabemos que estamos en una contingencia por el coronavirus y no tenemos material de cuidado personal para atender a los usuarios", finalizaron.