Con pasarela, albergue “Ada Azul” promueve adopción de mascotas, en Xalapa

Este viernes 29 de octubre se llevará a cabo pasarela de adopciones a las 18:00 horas, en la sede de Inteligencia Educa, ubicada en la avenida Rafael Murillo Vidal número 250, de la colonia Cuauhtémoc, en Xalapa.Organizadores e integrantes del Colectivo Flor de Agosto, César Zavala García y Perla Trujillo Mendoza, indicaron que serán 15 perritos los que estarán buscando un hogar en este evento y los cuales se encuentran en el albergue “Ada Azul”."Hay que promover la adopción y no la compra. Tenemos muchos animalitos en situación de calle, abandonados, que también sufren abusos de las personas que los tienen. Y en ‘Ada Azul’ ella los tiene albergados cuando los encuentra. Queremos apoyar a cualquier albergue con la adopción de los perritos", manifestó Zavala García.Apuntó que la pasarela de adopción será temática, donde las personas que pasearán a los caninos irán disfrazadas de catrines, además de ser amenizada con son jarocho y la participación de un cantante xalapeño.“‘Ada Azul’ cuenta con más de 200 perritos en su albergue, son bastante y requieren alimentos, por lo que si alguno quiere llevar una donación para ‘Ada Azul’ bienvenida será, no tenemos problema, todo lo que sea en especie. El colectivo no maneja efectivo, nunca hemos querido hacerlo, todo en especie: comida, ropa, juguetes”, explicó.César Zavala recalcó que el objetivo es promover la adopción responsable y no la compra de mascotas, como también afirmó que ocurre comúnmente en Xalapa y no sólo de este albergue canino, sino de todos los que hay en la Capital del Estado.