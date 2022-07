Con pasarela de adopción, Salud animal Xalapa da hogar a 12 perros cada mes

El jefe de la Unidad de Salud Animal de Xalapa, José Luis Ronzón Ronzón, afirmó que gracias a las pasarelas de adopción y la publicación de los canes en redes sociales, se logra que mensualmente unos 12 perros abandonados o en situación se calle consigan un hogar.En entrevista, indicó que la situación económica no ha hecho que disminuya la adopción de “los lomitos”, sino que por el contrario ha habido más interés de las personas para darles cobijo."Como unos 12 perritos más o menos, no hay parámetro como tal, algunos estaban en situación de calle o enfermitos, otros son animalitos atropellados o algunos son que los encontraron en situación de calle con problemas dermatológicos, entonces son diferentes situaciones", detalló.El médico veterinario reiteró que la crisis financiera actual no ha frenado la respuesta de la población en torno a la adopción, quién conoce las buenas condiciones en las que entregan a las mascotas."Al contrario, estamos recibiendo muy bien apoyo porque aparte de que se entregan esterilizados, vacunados, desparacitados les damos una hoja y con eso el paciente va a estar protegido", ahondó.Ronzón Ronzón que con esta protección, los poseedores del animal están seguros de que pueden ser atendido si se enferma, si muerde, y se da un seguimiento puntual."Yo considero que por eso nos están buscando a Salud Animal aparte de entregarles muy bien el animalito, todavía tenemos esa margen de Protección, a esos perritos les estamos dando todo el seguimiento", mencionó.Finalmente, expresó que en las redes sociales del Ayuntamiento de Xalapa se realiza las pasarelas virtuales de adopciones y se especifican los requisitos para poder recibir uno de los animales.