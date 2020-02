Con pequeña protesta, claman por seguridad y salud

Unos cuandos Integrantes de la asociación civil Chalecos México, protestaron de manera pacífica en Xalapa para exigir a los Gobiernos federal, estatal y municipal trabajar para rescatar la seguridad, la salud y la política en el país.



El coordinador de la agrupación en la capital, Franco Lázaro Hernández Vázquez, señaló que aunque pocos se manifestaron este domingo, aquellos que están inconformes con los representantes en el gobierno, se unan a la agrupación y reclamen las causas justas.



Asimismo, pidieron que exista una auténtica seguridad para todos los ciudadanos, pues la entidad veracruzana, está en los primeros lugares de hechos delictivos y violencia.



"A nivel municipal, estatal y federal, estamos por los suelos, se le llama inseguridad, no seguridad. Necesitamos la protección del gobierno, porque constitucionalmente la primera obligación de todo gobierno, es brindar seguridad".



Así también, se pronunció en contra de la intromisión de los gobernantes en el Instituto Nacional Electoral (INE), respecto a la elección de los próximos consejeros.



"Venimos en defensa del Instituto Nacional Electoral, puesto que en breve se van a nominar a cuatro consejeros del consejo general del INE, y tanto la Cámara de Diputados, y el presidente, quieren imponer a consejeros Morenistas, y no lo vamos a permitir".



Aunado a ello, recriminó las malas condiciones en las que se encuentra el sistema de salud en el país, esto por la falta de medicamentos, y el deterioro de hospitales.



"Estamos en defensa del sistema de salud, no es justo, no es admisible que en las clínicas haya falta de medicamentos. Todos pagamos impuestos, tenemos derecho a consulta médica como medicamentos, y para colmo las medicinas que van a llegar, no garantizan calidad", concluyó