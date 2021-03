Con performance, reprocha al Estado y a la Iglesia por violencia contra la mujer

Como cada 8 de marzo, desde hace diez y seis años, Wendy López, acudió a la Plaza “Sebastián Lerdo de Tejada” de esta capital para exigir a los gobiernos federal y estatal se otorguen garantías de seguridad para las mujeres, “porque cada día mueren once féminas en nuestro país”.



Con un performance que realizó, criticó el despliegue de seguridad que el gobierno estatal implementó en el centro de la ciudad para resguardar los edificios públicos y centros comerciales del primer cuadro de la ciudad, “esa inversión debería hacerse para el cuidado y protección de las mujeres y de las niñas, para no tener más muertes”.



Vestida totalmente de negro y con una cruz roja que colocó frente a ella, para evidenciar “que la Iglesia también se ha metido mucho para que mucho de los derechos de las mujeres retrocedan, cuando debería de caminar a la par para garantizar y fortalecerlos”.



Indicó que desde hace diez y seis años ha venido a pararse a la Plaza Lerdo, para exigir al gobierno se respeten los derechos de las mujeres, en donde cotidianamente se registran feminicidios (como el ocurrido este día en la cabecera municipal de Úrsulo Galván) y no paran estos hechos sangrientos.



Dijo sentirse “hipersensibilizada por el despliegue policiaco realizado para evitar que los edificios públicos y comerciales sean vandalizados, cuando lo que se debería hacer es atender las demandas del sector femenil veracruzano”.



Finalmente, elogió que la mujer es la población que ha levantado la economía en el periodo de la pandemia del COVID-19 y hemos visto como las mujeres han salido adelante, buscando los medios para lograr la subsistencia de sus hijos.



“Pido a todos se sensibilicen; si ven, me paré donde están las mujeres policías para recordarles que ellas también sufren de esa violencia y que tienen que estar de este lado, con nosotras, cuidándonos, protegiéndonos, como nosotros nos protegemos”, concluyó.