"Vivir en Las Ánimas no te hace inmune" versa un graffiti plasmado en una fachada de una vivienda en dicho sector residencial de la zona sur.



Con lo anterior, desconocidos exhortaron con el "Quédate en casa" a los vecinos de este fraccionamiento, luego de que no suspendieron sus actividades de ejercitarse por las calles.



"P*** quien sale a correr", "No salgas a correr, #Quédate en casa" se lee en los mensajes pintados en una barda, como lo exhiben imágenes compartidas en un grupo de Facebook.



Las expresiones de pintura desataron comentarios a favor de la iniciativa. "No tienes derecho a afectar a otros, mientras los de las Ánimas van afectando a todos", expresó el usuario S.Z.C.