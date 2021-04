Con pobres logros, Diputados de MORENA pedirán el voto a veracruzanos

En cada proceso electoral se presenta una desbandada de diputados locales que buscan brincar a otro cargo de elección popular, en su mayoría a las presidencias municipales. En la actual LXV Legislatura no fue la excepción; en esta ocasión son 14 los legisladores hicieron a un lado su promesa servir a los ciudadanos de su distrito para darles voz desde la máxima tribuna de Veracruz.



En total fueron 11 legisladores del partido en el poder los que pidieron licencia como representantes de la mayoría del Congreso del Estado, aunque los estatutos de MORENA marcan que a las y los protagonistas “del cambio verdadero” no los mueva la ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio.



Sin embargo, incluso un legislador morenista suplente pidió licencia para contender por una alcaldía. También lo hicieron 2 diputados del PAN y una del PRD, quienes buscarán un lugar como ediles en Ayuntamientos de la entidad.



Sin embargo, algunos de los diputados que ahora buscan encabezar a las autoridades en sus municipios se van con nulo trabajo legislativo a favor de las ciudades en las que hoy, nuevamente, buscan un voto de confianza como lo hicieron para participar en el Congreso del 5 de noviembre de 2018 hasta el 4 de noviembre de 2021.



Cabe señalar que ni siquiera la página oficial del Congreso lleva el registro actualizado de las participaciones y asistencias de los diputados a sesiones del pleno, así como de sus comisiones para constatar su desempeño, pues en la mayoría de los casos la información aparece que se actualizará “próximamente”.



Jessica Ramírez Cisneros



Quien ahora busca la presidencia municipal de Minatitlán, es originaria de esa ciudad. Cisneros no cuenta con experiencia en el servicio público, salvo su paso por el Congreso local. Es licenciada en administración de empresas y se había desempeñado en la iniciativa privada como una gerente de un negocio de go karts.



Como diputada ocupó la presidencia de la Comisión de Administración y Presupuesto del Congreso. Justamente la poca transparencia y aplicación del presupuesto del Poder Legislativo ha sido cuestionado de manera constante, de manera particular en el gasto en comunicación social, donde empresas fantasma y medios sin alcance han sido beneficiados con varios millones de pesos.



Ramírez Cisneros es recordada igualmente por ser integrante de la Comisión Instructora, en la que avaló los tres juicios políticos contra opositores al Gobierno: dos contra Jorge Winckler, exfiscal general, que no alcanzaron la mayoría calificada; así como uno más contra Sofía Martínez Huerta, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y quien acusó al secretario de Gobierno Patrocinio Cisneros de perseguirla políticamente.



Rubén Ríos Uribe



Es quien durante el primer año de la Legislatura se mostró como el diputado que salía a la confrontación y al debate con los diputados de oposición. Para el segundo año, fue nombrado presidente de la Mesa Directiva y con ello se mesuró.



Desde que asumió ese cargo dentro del Congreso, inició una evidente campaña de promoción de su imagen en la ciudad de Orizaba, ciudad que busca gobernar bajo las siglas de MORENA.



Ríos Uribe es considerado parte del grupo del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar; es licenciado en Derecho y maestro.



Fue señalado por actos anticipados de campaña, aunque no recibió ninguna sanción y recientemente dijo que la polémica reforma al Código Penal para agravar el delito de ultrajes a la autoridad no debe ser modificada, pese a la detención de miembros de la oposición y de líderes de sectores con reclamos al Gobierno.



Víctor Vargas



Otro legislador de MORENA que busca ser presidente municipal y que igualmente es parte del grupo político del titular de la SEV es Víctor Emanuel Vargas Barrientos, quien busca la alcaldía de Fortín de las Flores.



Vargas Barrientos llegó al Congreso local como diputado plurinominal, como una posición entregada al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, que hacía contrapeso a las secciones 56 y 32 del SNTE.



Al igual que muchos legisladores morenistas, no cuenta con experiencia en la administración pública, aunque lleva 15 años como docente.



Leonel Herrera Zapata



Este es un caso particular. También de MORENA, era diputado suplente a través de suplir al diputado local Wenceslao González Martínez; lo que indica, que el Congreso de Veracruz se quedará con 49 legisladores y no 50 hasta que el partido defina a su suplente.



Herrera Zapata es antropólogo y ha ocupado diversos cargos a nivel jefatura de departamento en la administración pública y ahora busca la presidencia municipal de Úrsulo Galván.



Hasta hace un par de meses su candidatura no tenía fuerza, sino hasta que fue asesinado Gilberto Ortiz Parra, quien era precandidato a dicha alcaldía por MORENA el pasado 11 de febrero.



Augusto Nahúm Álvarez Pellico



El morenista buscará la presidencia municipal de Ixtaczoquitlán, por MORENA. Solicitó licencia para separarse del cargo desde este 1 de abril y hasta después de las elecciones del 6 de junio.



Augusto Nahúm Álvarez Pellico presidía la Comisión Permanente de Hacienda Municipal, la Secretaría de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas, así como la vocalía de Ciencia y Tecnología.



El diputado ha respaldado públicamente acciones contra el actual presidente municipal de Ixtaczoquitlán, Miguel Ángel Castelán Crivelli, grabando videos incluso en sus oficinas de enlace, para darle voz a quienes estén inconformes, principalmente regidores de su partido.



Álvarez será sustituido por Ramón Carlos Rocha Manilla, quien tomará protesta de Ley en la sesión correspondiente.



Raymundo Andrade Rivera



Por segunda ocasión buscará la presidencia municipal de Coatepec, municipio gobernado actualmente por el PAN, partido que le arrebató el triunfo.



Raymundo Andrade es diputado de mayoría relativa por el distrito 12 con cabecera en aquella ciudad cafetalera.



En casi tres años como representante popular, solo ha presentado cinco propuestas de reforma a diversas leyes. Sólo se dictaminó la relativa a darle atribuciones a la comisión edilicia de educación para presentar proyectos integrales e incluyentes en cada municipio. Será suplido por Adrián González Naveda.



Eric Domínguez Vázquez



Busca ser alcalde de Papantla. Quien fuera presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso local fue acusado por sus propios compañeros, particularmente por Magdaleno Rosales Torres, de corrupción.



Rosales Torres acusó que Eric Domínguez pidió dinero a alcaldes para borrar diversos desvíos y aprobar la cuenta pública 2018.



Aunque no lo dijeron públicamente como el caso de Magdaleno Rosales, otros integrantes de la comisión, del propio partido de Domínguez, se mostraron en la negativa de dictaminar y someter a aprobación la cuenta pública en cuestión, tal como lo planteaba Eric Domínguez, quien será sustituido por Daniel Pérez Pacheco.



Carlos Manuel Jiménez Díaz



Aunque él mismo ha aceptado la intención de competir por la presidencia municipal de Misantla, también ha confirmado que esperará la resolución de su partido, MORENA, para contender en caso de que sea palomeado.



Caso contrario, Jiménez Díaz podría reelegirse en el cargo como pretenden otros legisladores.



Si se va, ya no tendría suplente pues él mismo está sustituyendo a Erik Iván Aguilar, actualmente preso en el penal de Coatzacoalcos por haber ordenado mover un cadáver antes de llevar a cabo las periciales correspondientes.



María Esther López Callejas



“Mary López” como se hace llamar, busca quedarse con el cargo de presidenta municipal de Actopan, sitio donde su partido, MORENA, evitó la llegada de la oposición al ayuntamiento.



Actopan ha estado envuelta en una polémica tras la acusación contra el alcalde municipal prófugo Paulino Domínguez, de estar implicado en el homicidio del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez.



Tras el desafuero del edil, que tuvo el voto a favor de quien ahora busca ocupar dicho cargo, también participó en el bloqueo de José López Carreto, alcalde suplente emanado igualmente por el PAN. La suplente de “Mary López” será Carmen Mariana Pérez Hernández.



José Manuel Pozos Castro



El expresidente de la Mesa Directiva del Congreso buscará ser el presidente municipal de Tuxpan, actualmente gobernada por el PAN.



No es esta la primera vez que Pozos Castro busca dicha posición; ya en 1997 lo hizo a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y nuevamente, años después, buscó la postulación a través de Acción Nacional, sin lograrlo.



Aunque era una figura clave entre los diputados a principio de la Legislatura, en los dos últimos años Pozos Castro ha pasado a ser un legislador más. Su suplente, que ocupará la curul que dejó, es Héctor Manuel Ponce García.



Amado Cruz Malpica



Dos veces diputado local por MORENA y antes militante del PRD, ahora busca ser el presidente municipal de Coatzacoalcos.



Amado Cruz fue de los primeros en pedir licencia al cargo para iniciar su precampaña y ocupar el cargo que actualmente ostenta Víctor Carranza, también de morena, altamente criticado por sus políticas.



Cruz Malpica, del equipo político de Rocío Nahle, secretaria de Energía, compite contra Carlos Vasconcelos Guevara, abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD, a quien las encuestas locales colocan como el favorito entre la comunidad porteña.



María de Jesús Martínez Díaz



La panista perteneciente a una familia cuyos integrantes son constantemente postulados por el PAN, ya sea a la presidencia municipal, diputación local o federal; nuevamente tendrán la posición a la alcaldía de Martínez de la Torre.



Cuenta con experiencia en la administración pública municipal como tesorera y regidora, e incluso, previamente ya había sido diputada federal. Actualmente era diputada plurinominal y su primo José Manuel de la Torre es el presidente municipal de Martínez de la Torre.



Juan Manuel de Unanue Abascal



Dos veces diputado local, ahora sustituido por Carlos Alberto Triana García. Unanue es el candidato de unidad a la presidencia municipal de Boca del Río, donde también fue diputado federal suplente.



Antes, ocupó cargos públicos en las dos administraciones municipales de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien ahora busca la presidencia del puerto de Veracruz. Es parte precisamente del grupo político de los Yunes.



Se ha desempeñado también en el sector privado, principalmente empresarial, como Director de Operaciones Aduaneras. Aunque en la pasada Legislatura presidió la comisión de Vigilancia, en la actual cámara como opositor optó por desempeñar un papel neutral.



Brianda Kristel Hernández Topete



La ahora diputada con licencia busca heredar la presidencia municipal de Santiago Tuxtla o un cargo al interior del Ayuntamiento, que ahora mismo es gobernado por su esposo, Argenis Vázquez Copete, hijo de la perredista Jazmín Copete Zapot.



Recientemente fue acusada por MORENA de presuntos actos anticipados de campaña, al hacer promoción indebida de su imagen en redes sociales, lo que fue confirmado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



La licencia que solicitó la Hernández Topete es de las más recientes y es sustituida por Jenny del Pilar Trinidad Herrera, quien ya rindió la protesta de ley correspondiente.



Aunque va postulada por el PRD y llegó en alianza con el PAN, la legisladora ha apoyado diversos temas polémicos impulsados por MORENA, como la remoción de Jorge Winckler como fiscal general, lo que le valió un proceso al interior del partido para expulsarla.