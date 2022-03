Con policías detenidos, ahora deben aparecer víctimas: Activistas

La captura de 11 policías estatales acusados de desaparición forzada debe servir para dar con el paradero de las víctimas y no solo para que los señalados permanezcan en prisión, exigió la activista Lenit Enríquez Orozco, representante del colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos.Orozco pidió que aunque ya se les haya dictado auto de formal prisión a los señalados, es importante que las autoridades no bajen la guardia y conozcan dónde están los desaparecidos por los que hoy los uniformados están tras las rejas."Dejar en claro que esto no termina aquí, pasarán meses para el desarrollo de pruebas y señalar que el hecho de que estén 11 policías detenidos no quiere decir que no falten más personas y no por el hecho de que estén detenidos dejarlo así, también hay que conocer el paradero de nuestras familias, lo que pediría es que tanto las familias como las autoridades no bajen la guardia pues esto es solo el principio de un proceso judicial donde ojalá los resultados sea dar con el paradero de nuestras familias, esa es la petición más importante", dijo.Aclaró que los integrantes de colectivos en Coatzacoalcos aún no han sido notificados formalmente con respecto al auto de formal prisión que le fue otorgado a los 11 elementos de la Policía Estatal que están siendo investigados por el delito de desaparición forzada.Sin embargo, debido a que mantuvieron guardia afuera de los juzgados donde se llevó a cabo la audiencia este martes por la noche, conocen el fallo otorgado por el juez.Debido a lo anterior, pidió a las autoridades continuar con las investigaciones y detener a los demás implicados que siguen en libertad.