Con protesta en Plaza Lerdo, hijo de Moisés Sánchez reprocha 6 años impunidad

Al cumplirse este 2 de junio seis años de los hechos, continua en impunidad la privación de la libertad y homicidio del rector del semanario “La Unión” en Medellín de Bravo, Moisés Sánchez Cerezo.



Por lo anterior, Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado, pintó la palabra "IMPUNIDAD" al pie de las letras turísticas de "Veracruz" en Plaza Lerdo.



"No solo acompaña la palabra impunidad a la palabra Veracruz, sino traemos unos objetos de mi padre para desempeñar su labor".



Señaló que Omar "N", uno de los probables autores materiales, continúa en libertad a pesar de la orden de aprehensión en su contra.



"Parece que no lo están buscando porque se le ha visto en algunos cafés de Córdoba y la zona y anda como si nada. Lleva seis años prófugo de la justicia. Es algo muy doloso porque hemos hecho de todo para que se haga justicia en este caso, pero no vemos voluntad de parte de los gobiernos porque sin importar el color de los gobiernos, aun con fiscales a modo, no hacen justicia".



Jorge Sánchez acompañó su protesta con una camiseta con el emblema del Semanario La Unión, de Medellín, una bocina para vocear las noticias de la región, Moisés Sánchez.



"Es increíble pero no bastan las protestas, no basta entrevistarse con el Gobernador, incluso con el Secretario de Gobierno de la República", dijo.



Por lo anterior acusó la existencia de una "élite" en el Gobierno y esta obstruye la impartición de justicia.



"Sin importar el gobierno y cada uno con su fiscal 'a modo', tenemos en Veracruz la impunidad y caracteriza a estos Gobiernos".



Acusó que policías de la Secretaría de Seguridad Pública le intimidaron este sábado para no realizar el acto simbólico por la desaparición de su padre y en el caso de Medellín, la policía demora más de dos horas en acudir al lugar de los hechos.



"Y cuando se organizan las protestas, acuden tres patrullas de policías".



Afirmó que el motivo de la protesta también es para exigir justicia a nombre de los más de 20 periodistas asesinados en Veracruz.