Con protesta, periodistas orizabeños repudian asesinato de colegas en Cosoleacaque

Reporteros de región Orizaba lamentaron el homicidio de dos compañeras en Cosoleacaque, calificando como inadmisible que mientras se realizaba una protesta para exigir no más periodistas muertos, se estuviera terminado con la vida de estas dos colegas.Indicaron que tal y como lo dicho en diferentes manifestaciones realizadas en la ciudad, ya no quieren escribir con tinta sangre el nombre de cada uno de los compañeros privados de su existencia.Algunos de ellos con lágrimas en los ojos, no daban crédito a lo ocurrido este lunes 9 de mayo en la zona sur del Estado, pues como gremio se sienten agraviados.Dijeron que su idea es trabajar para informar a la población, que su labor es digna y noble, por lo cual no tendrían que estar padeciendo este temor diario de perder la vida.Los reporteros consideraron que se vive con el miedo permanente de quién podría ser el próximo en sufrir una agresión, aunque apelan a la fe para que ya no exista un periodista más en el país asesinado.Los trabajadores de la comunicación consideraron que no era necesario citar sus nombres, pues no se trata de protagonismos y prefieren el anonimato.