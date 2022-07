Con proyecto “Abrazos, no balazos” llevan cultura de paz a municipios asediados por inseguridad

Coatzacoalcos se encuentra en la lista de municipios con alta incidencia de violencia de género contra las mujeres, narcotráfico y delincuencia organizada, junto a otras 10 ciudades del Estado de Veracruz.Sergio Ulises Montes Guzmán, director general de Cultura de Paz y Derechos Humanos de Gobierno del Estado, destacó que del sur de Veracruz, Minatitlán y Las Choapas también figuran en la lista.Explicó que la preocupación de la oficina es solucionar de manera casi inmediata y dar continuidad al tema de las alertas de género y, por supuesto, los temas de violencia en la entidad."En la lista están municipios como: Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán, Las Choapas y Xalapa, esos son los municipios en que estamos trabajando porque son los prioritarios ante la incidencia", dijo.Reveló que en una segunda etapa se trabajará con los 47 municipios que tienen población preponderantemente indígena, que son donde más se acentúa el problema de violencia contra las mujeres.Es por ello que con visitas a los municipios, se desarrolla la estrategia de "abrazos, no balazos", del presidente de la República, a través de "verbenas de la paz" que lleva arte a los niños y jóvenes para quitarlos de la violencia, aunado a los apoyos a la comunidad LGBT, pueblos afrodescendientes, afroamericanos para atacar todos los sectores de grupos vulnerables y darles viabilidad."También atendemos otros tipos de violencia porque es una cuestión estructural, no es sólo de violencia contra las mujeres, tenemos otro tipo de cuestiones como delincuencia organizada, narcotráfico y atacamos las condicionantes de esas violencias.En eso radica la estrategia de “abrazos, no balazos”, no ir a cazar delincuentes sino promover valores para niños y jóvenes para quitarlos de la delincuencia", indicó.Montes Guzmán aseguró que aunque "abrazos, no balazos" ha sido criticado, ha habido una reducción sustantiva de los hechos delictivos, "a lo mejor el camino es más tardado, pero es más contundente el resultado".