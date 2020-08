Con proyecto, artistas buscan prevenir trata de personas en Xalapa

La capital veracruzana ha sido, desde el siglo pasado, una ciudad con muchas instituciones educativas que atienden a muchos estudiantes, población en la que existe un porcentaje significativo de jóvenes expuestos a factores de riesgo y vulnerabilidad que les hacen susceptibles de ser captadas o enganchadas por tratantes de personas.



Ante esta situación de riesgo, un grupo de creadores interdisciplinarios crean el proyecto “Ah¡#Grita Fuerte”, con el lema “Que no te enganchen, mejor haz arte”, es una campaña artística para la prevención de la trata de personas dirigida a adolescentes de 12 a 16 años con la intención de proporcionarles herramientas para crear la conciencia de gritar fuerte y no quedarse callados.



Tuve la oportunidad de entrevistar a Roberta del Prado, actriz y directora de Tramoya Artística, para hablar sobre esta iniciativa.



¿Cuál es el propósito del proyecto AH!?



- Proyecto Ah! es un proyecto artístico comunitario e interdisciplinario. Queremos que jóvenes entre los 12 y los 19 años participen activamente con nosotros para hablar sobre la trata de personas, a través de una serie de productos artísticos, que apoyen y fortalezcan sus habilidades sociales y su expresión. #EntradaGratuita



- ¿Porque está dirigido a los adolescentes de estas edades?



- En la ciudad de Xalapa, existe un porcentaje significativo de jóvenes expuestos y expuestas a factores de riesgo y vulnerabilidad, que les hacen susceptibles de ser captadas o enganchadas, como se suele decir, por tratantes.



- ¿Cuáles serían estos factores?



- Contextos de desigualdad, pobreza, violencia emocional o física en los entornos y la edad. Es vital entender que es imposible describir a la típica víctima de la trata de personas. La trata no discrimina. Lo más (grave) es que la víctima no sabe que es una víctima ni se asume como tal, porque muy probablemente no conoce el delito de trata de personas.



- ¿En qué consiste Proyecto AH!?



- Tiene 2 acciones primordiales, la primera y eje central del proyecto es la conferencia Que no te enganchen, la cual será impartida por Javier Salinas Castellanos, del IMAAS psicología Integral, sobre la trata de personas, con el fin de alertar y prevenir sobre sus riesgos. Queremos que el mayor número de asistentes a la conferencia sean jóvenes entre 12 y 19 años. También estamos invitando a docentes, padres de familia y todas aquellas personas que estén interesadas en conocer más sobre este tema. “



Esta conferencia será en línea través de la plataforma Zoom, el próximo día jueves 27 de agosto a las 17:00 horas. La segunda acción, son los talleres de arte, dirigidos principalmente para secundaria, están diseñados para que participen jóvenes que quieran desarrollar su talento a través de vivir la experiencia y formar parte de un canal artístico digital.



- ¿Cómo van a ser impartido el taller?



- Se diseñó un modelo de prácticas interdisciplinarias, para que los adolescentes experimenten distintas disciplinas artísticas. Conformamos el equipo de talleristas en la disciplina de teatro. Estoy yo, Roberta del Prado; en danza, Mirna Gómez; y en ilustración, Azucena Serrano. También nos acompaña, con asesorías y creación de contenidos Mari Carmen Luna y en el área técnica Asunción Muñoz.



Hay tres sedes donde se llevarán a cabo estos talleres de manera simultánea: Centro de Gestión Ciudadana 1 Norte, Centro de Gestión Ciudadana Constituyentes y Centro de Gestión Ciudadana Las Minas. La fecha de inicio está programada para septiembre y su duración es de 3 meses. Es importante señalar que iniciaremos de manera virtual, esperamos el momento de poder llevarse a cabo de manera presencial, siempre respetando el semáforo, protocolos y lineamientos emitidos por la Secretaría de Salud ante la contingencia sanitaria a causa de COVID-19.



- ¿Qué las motivó para empezar con este proyecto?



- El arte es importante para la sociedad porque es capaz de crear y transformar el mundo que nos rodea. Quiere decir que nosotros podemos, como en el caso de Proyecto Ah!, a través del teatro, la danza y la ilustración indagar en problemáticas sociales, sobre temas íntimos o tabúes, como la violencia de género, la violencia sexual, la explotación. “



A través del lenguaje artístico los adolescentes no se exponen directamente como personas. Los personajes funcionan como un subterfugio para hablar del enamoramiento, de la exigencia de la prueba del amor, la iniciación sexual o el uso de métodos anticonceptivos. Es menos invasivo, les proporcionas herramientas creativas que les facilita poder verbalizar y canalizar sus sentimientos.



- ¿Aquellos interesados en participar en Proyecto Ah! que deben hacer?



Aquellos interesado en participar en alguna de las actividades, ya sea formando parte del canal artístico digital, o asistiendo a la conferencia en línea o porque simplemente quiere conectarse con nosotros, nos pueden seguir por Instagram o Fb @ProyectoAh_Xalapa. Ahí encontrarán toda la información que necesitan, así como los números de contactos. #EntradaGratuita.