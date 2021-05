Con proyecto “Xalapa 30”, Cinthya Lobato promete abasto de agua por 30 años

La candidata a la Alcaldía de Xalapa por Unidad Ciudadana (UC), Cinthya Lobato Calderón, prometió un abasto seguro de agua en la Capital por las próximas tres décadas, a través del proyecto ejecutivo “Xalapa 30”.



Al participar en el Foro Democrático y Plural de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Veracruz-Centro (CMIC), dijo que este plan contempla una revisión integral de las tuberías, que ya están muy viejas, para resolver el problema de fugas que afectan el suministro del vital líquido.



“Nuestra propuesta es la seguridad hídrica para garantizar el abasto de agua para los próximos 30 años para Xalapa. Para garantizar esto necesitamos hacer una revisión integral de las tuberías, porque hay una gran fuga por donde se desperdicia el agua. La red ya está muy vieja y dañada”, dijo ante los presentes.



La abanderada de Unidad Ciudadana apuntó que pedirá la captación de agua por ley, además de la revisión de tarifas y una reestructuración de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS)”.



De igual modo, buscará el consenso de los proyectos que han presentado para tener la mejor propuesta para el beneficio de la ciudad, ya que a su juicio, se trata de darle gobernanza de la mano de los empresarios.



“Es fundamental que cada una de las acciones que realicemos se haga de manera transparente, las licitaciones transparentes, donde sepamos quién está participando, pues no permitiremos más diezmos”, aseguró.



Cinthya Lobato reveló que la deuda del órgano operador es de 400 millones de pesos y proviene desde el año 2003, cuando se solicitó un préstamo de 500 millones de pesos, aunado a que la alcaldía de 2004 a 2007 dejó de pagar ese compromiso crediticio y la deuda no sólo creció, sino que hoy se pagan intereses sobre intereses derivados del no pago.



“CMAS tiene una opacidad con los ingresos, además una nula rendición de cuentas. Por ejemplo, el mismo director que estaba cuando se dejó de pagar la deuda es el mismo que hoy lo dirige”, reiteró al añadir que se necesita que las cosas se hagan bien, con las obras “bien hechas y que duren”.



“Xalapa es nuestra, es hora de tomarla en nuestras manos y tomar las decesiones y darle el rumbo nosotros como ciudadanos. Nosotros que somos xalapeños, que amamos esta ciudad y que sabemos cómo hacerlo”, puntualizó.



También, la candidata refrendó su compromiso con modernizar el pago del servicio; revisar las tarifas de agua, ya que sostuvo que Xalapa se encuentra en el tercer municipio más caro del país.



De igual modo, señaló que se debe eliminar el 2% por el pago de los servicios ambientales.



Adicionalmente sostuvo que buscará hacer obligatoria la instalación del sistema de agua pluvial para usuarios, centros comerciales, edificios públicos, casas nuevas tipo residencial y escuelas.



Para finalizar, candidata de Unidad Ciudadana a la alcaldía de la Xalapa, afirmó que construiría un nuevo tren en la planta potabilizadora; y rediseñaría el órgano de gobierno de CMAS para evitar el conflicto de intereses en el cual se encuentra actualmente.