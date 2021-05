Con puras obras, David Velasco creará “por lo menos 100 mil empleos” en Xalapa

Crear 100 mil empleos en los primeros tres meses de Gobierno, prometió el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la Alcaldía de Xalapa, David Velasco Chedrahui, durante su inicio de campaña en conocido salón de la capital.



Acompañado por representantes de los partidos que lo postulan, David Velasco inició sus actividades proselitistas con una conferencia de prensa, en la que expuso ante los medios de comunicación que será a través de las obras como generarán los empleos para la ciudadanía.



Explicó que esta es una de las prioridades y de sus principales propuestas de campaña. Dado que es una necesidad de los xalapeños, buscará a través de la implementación de más obras y de la buena utilización de los recursos, mejorar el nivel de vida en la ciudad.



“En las obras es donde más se genera empleo, tú haces una obra y son carpinteros, electricistas, pintores, albañiles; yo creo por lo menos 100 mil empleos al entrar, pudiéramos decir en los primeros tres meses del mi gestión”, expuso el candidato.



En este sentido, definió que esta generación es factible, “fácil”, ya que se aplicarán los recursos de manera adecuada y se agilizarán los permisos, cuidando que no se pidan “moches”.



Además, adelantó que otra de sus propuestas es digitalizar los servicios, tal como ya se hace en otras grandes ciudades, donde desde una aplicación se puede solicitar y acceder a los servicios o incluso reportar daños como baches y falta de luminarias.



“La gente que va a buscar un permiso, que va hacer un trámite, que ya no tengan que hacer colas ni esperar en ventanillas, que puedan hacer todo desde su casa”, asentó.



Cabe mencionar que fue en el primer minuto de este martes 4 de mayo, cuando el candidato por la Alianza “Veracruz ¡Va!” inició su campaña.



Durante el evento de inauguración de su casa de campaña, el candidato señaló que está convencido de que la capital necesita un cambio y “eso creo que es algo muy importante para los xalapeños. No hay más que darse cuenta cómo estamos ahora y cómo estábamos antes. Creo que hay una gran diferencia”.



Ahí, también asentó que entre sus compromisos está combatir la inseguridad que ha venido creciendo, e impulsar la apertura de nuevos negocios, para que Xalapa sea más productiva.