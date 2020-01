Con rechazo a uniones gay, Frente por la Familia lanza amenazas: Mónica Robles

Las expresiones del Frente Nacional por la Familia sobre que perderán votos aquellos que voten a favor del matrimonio igualitario, son en realidad amenazas y chantajes, afirmó la diputada por MORENA que impulsa reformar el Código Civil del Estado, Mónica Robles.



"Y los legisladores no deberíamos legislar en base a eso: a una amenaza o en referencia a si me da votos o no. Debes legislar de acuerdo a lo que marca la ley y en beneficio para la ciudadanía y esta reforma si protege a alguna figura, es a la familia veracruzana", dijo.



Incluso, advirtió que los diputados que no voten para que sea realidad esta reforma, estarían incurriendo en omisión legislativa. "Pero creo que la gran mayoría sabe que es de gran beneficio", dijo.



Resaltó que se están haciendo foros con el propósito de dar a conocer el contenido de esta modificación de ley, que es muy amplia y alcanzará en beneficios a muchas personas de todo sexo y edad.



Dentro de las reformas, está la figura del divorcio sin expresión de causa, lo cual evitará juicios largos y desgastantes que también lastiman a los menores de edad.



También se contempla la pensión compensatoria, que se le otorgaría a las mujeres que han dedicado su vida al hogar y que no tiene un trabajo formal y salario con el que puedan vivir. Asimismo, se reconoce la figura del concubinato.



"Muchas familias están unidas por el concubinato, no están casados jurídicamente y eso ocasiona mucha inseguridad jurídica en el momento de la separación y para los hijos".



Sin dejar atrás el matrimonio igualitario, de acuerdo a lo que ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación que pide el respeto de la igualdad y no discriminación que está en el Constitución y en los tratados internacionales.



"Particularmente en el caso de Veracruz, la Suprema Corte ha establecido que (prohibir estas uniones) es inconstitucional y por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de modificarlo".



Tras el enfrentamiento entre personas que apoyan esta reforma y quienes no, durante el encuentro “Por la igualdad y la no discriminación”, en Orizaba este viernes, la diputada explicó a ambos grupos el propósito de la propuesta pero en sí no fue escuchada.