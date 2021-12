Con recolección de tapitas buscan dar esperanza a niños con cáncer

Bajo el lema "¡Donde hay tapitas hay esperanza!", la asociación Mujeres Sembrando Esperanza lanzó la campaña para el acopio de plásticos que permita costear los gastos extras a los tratamientos que tienen los familiares de niños con cáncer, internados en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN).En conferencia de prensa, Laura Solano, Gloria Argüello Ortiz y Rosario Contreras, integrantes de esta agrupación, señalaron que el objetivo es recabar una tonelada de tapitas y otros productos de plástico, que permitan obtener recursos para apoyar a los seres queridos de tres pequeños.Se trata de Miguel de Jesús, de 16 años, quien padece leucemia y anemia; Jazmín, de 8 años, con Síndrome de Mielodisplasico; y Jovanny Dey, de 11 años, con leucemia linfoblástica con células T."Son personas del Estado, que tienen que trasladarse de sus municipios y si bien tienen medicamentos, hay gastos de estancia, de traslados, de comidas, de más cosas, lo más importante es que apoyemos a los niños y nosotras nos dedicamos al acopio de tapitas para poder apoyar a las mamás, a los papás que se encuentran en el cuidado directo de sus hijos", comentó Solano.Apuntó que gracias a negocios tienen centros de acopio de tapitas en Coatepec, Naolinco, Plan del Río y en Xalapa, en zonas como El Dique, Araucarias, colonia Revolución, Rafael Lucio, colonia Progreso, cuyos puntos específicos podrán consultar en la página de Facebook de la asociación "Mujeres Sembrando Esperanza"."Nuestro único objetivo es llevarle esperanza no sólo a los niños, sino también a los papás que se encuentran allí cuidándolos. Queremos crear una sinergia con todas las organizaciones que se quieran sumar a esta causa, no sólo de Xalapa, sino también de todo Veracruz y crear una red de apoyo en todos los municipios para todos los menores que se encuentran enfermos con cáncer", abundó.Por otro lado y después de anunciar que en paralelo estarán recibiendo cobertores y cobijas, Gloria Argüello Ortiz destacó que la actividad se reciclaje de este plástico contribuye a frenar la huella ecológica que generan las personas en el ambiente."Estamos reciclando, entonces ayudamos a los niños con cáncer, estamos ayudando al medio ambiente y muy importante que en esta época de frío, el acopio de cobertores y cobijas y quien se quiera sumar en la página pueden consultar todo lo que necesiten", abundó.Asimismo, Rosario Contreras comentó que los padres de los pequeños tienen que rentar un cuarto donde vivir, mismo que puede costarle 200 pesos al día o mil 600 pesos el mes, ya que si el paciente no está internado en el hospital, no les brindan albergue."Hablamos de padres que están desempleados, que no hay liquidez económica, porque muchos tienen que dejar de trabajar por el cuidado del familiar. Hay familias monoparentales, entonces necesitamos unirnos más como sociedad", afirmó.Adicionalmente, expresó que cualquier tipo de plástico puede ser entregado para su acopio, no sólo los envases que en su parte inferior muestran el triángulo de reciclaje.Al exhortó también se sumó la instructora de baile fitness y preparadora física, Abril Causero San Gabriel, quien pidió a sus alumnas y de otros estudios en la Capital a que sean acopiadoras de las tapitas.