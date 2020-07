Con recursos de UE, INECOL coordina proyecto para evaluar deterioro cafetalero

Con financiamiento de la Unión Europea, el Instituto de Ecología A.C. y otras seis instituciones más evaluarán el deterioro del sector cafetalero en el sureste de México.



En dicha estrategia participarán además la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, El Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el CentroGEO y la Universidad Autónoma de Chiapas.



Los recursos provienen de la UE por medio de la Iniciativa de Biodiversidad y Agricultura en México (TEEB AgriFood México) y representa una alianza entre el proyecto “The Economics of the Ecosystems and Biodiversity” (TEEB) del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) y Capital Coalitions.



En resumen, el proyecto busca proteger la biodiversidad y contribuir a un sector agrícola y alimentario más sostenible en siete socios de la Unión Europea: México, Brasil, China, India, Indonesia, Malasia y Tailandia.



En el caso concreto del INECOL y sus aliados, analizarán las formas de producción en regiones cafetaleras en los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla.



A lo largo de un año, el equipo interinstitucional e interdisciplinario de este proyecto trabajará en la cuantificación y valoración económica de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos proporcionados por fincas de café en estas regiones.



Además, se determinará el aporte a la producción y el bienestar socioeconómico de las cadenas de valor de este cultivo.