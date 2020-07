Con redes vecinales, buscan protegerse de delincuencia, en Xico

El agente municipal de San Marcos de León, en Xico, Olegario Tlapa Alarcón, indicó que la ciudadanía trabaja en crear redes vecinales para coadyuvar con las instancias de seguridad.



Y es que dijo que desde hace meses esta localidad se encuentra rebasada por la delincuencia, pues no se cuenta con suficiente vigilancia, ya que el municipio solo cuenta con una patrulla y la falta de elementos municipales.



Además de que lamentó que la autoridad municipal se rehusé a invertir en seguridad para esa comunidad, que ya ha denunciado una ola de delitos en las últimas semanas.



"Hemos tenido entrevistas con representantes del Gobernador para que nos apoyen, queremos hacer las redes vecinales, para coadyuvar con ellos y tratar de concientizar a la ciudadanía que estamos rebasados por la delincuencia, en el municipio no invierten en seguridad, andan promoviendo candidaturas", dijo.



Por ello insistió en que la población está tomando iniciativas para atender la problemática y en este sentido dijo que esperan la participación de toda la ciudadanía.



"Estamos tomando iniciativas ciudadanas para poder solventar lo que estamos viviendo, no es de ahorita y eso es lo que hemos hecho últimamente, estamos trabajando con el vecino vigilante y esperemos que haya reacción de la gente", finalizó.